В Еврейском музее пройдет выставка "Союз молодежи"

Москва, 12 августа. Еврейский музей и центр толерантности, "Энциклопедия русского авангарда" и Государственный Русский музей представляют выставку "Союз молодежи", посвященную творческому объединению ключевых художников-авангардистов первой трети ХХ века. Проект представит работы Казимира Малевича, Ольги Розановой, Елены Гуро, Михаила Митюшина, Владимира Татлина, Павла Филонова, Иосифа Школьника, Михаила Ларионова и других – всего порядка 80 произведений 35 художников. Выставка пройдет в двух городах – сначала в Санкт-Петербурге (с 4 июля 2019 года), затем в Москве. В Еврейском музее она станет доступна для посетителей 24 октября 2019 года, генеральным спонсором выступит "Банк ВТБ". Партнеры выставки – ПАО "Транснефть" и БФ "САФМАР" бизнесмена и мецената Михаила Гуцериева.

Петербургское общество "Союз молодежи" – первое официально зарегистрированное объединение художников авангарда, на полгода опередившее московский "Бубновый валет". С 1910 по 1914 они устроили семь выставок, продемонстрировавших широкий спектр художественных идей и стилей – от символизма до кубофутуризма.

Главная идея кураторов выставки – через художественные произведения и документальные материалы рассказать о "Союзе молодежи" как о революционном явлении русского искусства и оценить его влияние на последующие течения и произведения авангарда.

В рамках выставки в Москву будут привезены такие шедевры, как "Усовершенствованный портрет И.В. Клюна" работы Казимира Малевича, "Пир королей" Павла Филонова, "Лучистый пейзаж" Михаила Ларионова. Также будут показаны малоизвестные произведения авангарда из Русского музея, художественных музеев России, Латвии и частных собраний. Работы для выставки предоставили 15 российских и зарубежных музеев, а также три частные коллекции.

За время существования "Союза молодежи" более 80 авторов смогли показать свои работы. Участие в деятельности общества оказало влияние на творчество ключевых фигур русского авангарда – Ларионова, Малевича, Татлина и других. Силами членов "Союза молодежи" была организована общероссийская площадка для общения между художниками и обмена новыми художественными идеями. Большой общественный резонанс вызвали серия диспутов о современном искусстве и осуществленные "Союзом молодежи" спектакли, в том числе "Победа над Солнцем".

Практически все участники объединения сыграли важную роль в развитии предвоенного авангардного искусства, однако многие оказались незаслуженно забыты. В "Союзе молодежи" состояли не только Розанова, Малевич, Матюшин, но и практически неизвестные современной публике Верховский, Машков, Балльер, Шлейфер, Бодуэн-де-Куртенэ и многие другие – на выставке их работы займут свое место в творческой хронике русского авангарда.

Кураторы выставки: Ирина Арская, Андрей Сарабьянов, при участии Алисы Любимовой и Натальи Козыревой.

Даты проведения: 24 октября 2019 года – 20 января 2020 года.

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