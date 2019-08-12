Голливудский актер Эрик Робертс станет гостем турнира "ПЛОТФОРМА S-70"

Москва, 12 августа. В Сочи 14 августа пройдет юбилейный X международный турнир по профессиональному боевому самбо "ПЛОТФОРМА S-70". Сборная России и сборная мира сойдутся в 11 поединках, чтобы побороться за чемпионский титул.

Специальным гостем турнира станет Эрик Энтони Робертс. Популярный американский актер, обладатель одной номинации на "Оскар" и трех – на "Золотой глобус", старший брат голливудской актрисы Джулии Робертс известен своей любовью к боевым искусствам, он сам обладает черным поясом по тхэквондо. На его счету участие более чем в 400 фильмах. Работа Эрика в фильме "Лучший из лучших" про единоборства принесла актеру большую славу. Турнир "ПЛОТФОРМЫ S-70" в Сочи не раз посещали деятели Голливуда - известные мастера боевых искусств Жан-Клод Ван Дамм и Стивен Сигал в разные годы отмечали высокий уровень поединков.

На протяжении всех лет проведения "ПЛОТФОРМЫ S-70" главным гостем становился знаток и ценитель единоборств президент России Владимир Путин, вместе с которым за поединками в разные годы наблюдали первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Азербайджана Ильхам Алиев, экс-президент Армении Серж Саргсян, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, звезды мирового хоккея Александр Овечкин, Евгений Малкин, Владислав Третьяк, Вячеслав Фетисов, олимпийские чемпионы по хоккею 2018 года и многие другие.

Организаторами турнира выступают Центр спорта и образования "Самбо-70" Департамента спорта города Москва и LEAGUE S-70 при поддержке Министерства спорта РФ, администрации Краснодарского края, мэрии города Сочи.

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