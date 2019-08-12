Стали известны Интернет-победители фотоконкурса "Планета Москва"

Москва, 12 августа. В проекте "Активный гражданин", созданном по инициативе мэра Сергея Собянина для проведения народных референдумов, 11 августа завершилось "народное" голосование за лучшие фотографии, сделанные участниками фотоконкурса "Планета Москва-2019" (6+). Авторы трех работ, набравшие наибольшее количество голосов, получат памятные призы и дипломы 17 августа в парке "Зарядье". Завершилось голосование и на странице Департамента градостроительной политики в социальной сети. Об этом рассказал руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

"Всего на конкурс в этом году поступило 3759 работ. В онлайн голосовании на странице департамента в Фейсбуке участвовали 200 работ, вошедших в шорт-лист по решению профессионального жюри. На странице "Активного гражданина" соревновалась 21 работа в специальной номинации: "Строители в лицах. Ветераны строители", где представлены портреты как действующих строителей, так и ветеранов отрасли. Эта новая номинация приурочена к празднованию 25-летия Фонда ветеранов - строителей Москвы", - отметил Левкин.

По словам Сергея Левкина, в "Активном гражданине" лучшими стали: работа Дмитрия Зверева "Портрет метростроевца. На строительстве станции Савеловская", набравшая 43 968 голосов, на втором месте оказалась Наталья Феоктистова, "Три богатыря" которой получили 37 755 голосов, на третьем месте работа Елены Климаковой под названием "С.В. Демидов, строитель Волго-Донского канала, заслуженный архитектор РФ" (28 521 голос).

На странице Департамента в ФБ тройка лидеров выглядит следующим образом:

1 место: Григорян Ашот, "Крылатые качели" - 262 "лайка";

2 место: Белякова Татьяна, "Кубинский бриллиант" - 210 "лайков";

3 место: Портнов Николай, "Фонтан у метро ЦСКА" - 195 "лайков".

Руководитель департамента напомнил, что церемония награждения победителей конкурса "Планета Москва" состоится 17 августа в парке "Зарядье", одновременно откроется выставка работ финалистов. Мероприятие начнется в 12:00 в Малом амфитеатре парка.

После окончания выставки фотографии будут экспонироваться в "Доме на Брестской" и в мэрии Москвы.

Справочно

Фотоконкурс "Планета Москва – 2019" проводится по пяти номинациям:

- "Москва и москвичи. Комфортный город";

- "Городской пейзаж";

- "Архитектура Москвы. Связь времен";

- "Динамика мегаполиса";

- "Строители в лицах. Ветераны - строители".

Информационными партнерами конкурса в 2019 году стали агентства ТАСС, РИАМО, АГН "Москва", телеканал "Москва 24" и газета "Вечерняя Москва", а компания "Галс-Девелопмент" традиционно выступает партнером конкурса.

В этом году состав жюри представлен самыми авторитетными творческими объединениями страны. Туда вошли эксперты из Союза фотохудожников России, Союза журналистов России, международной гильдии профессиональных фотографов СМИ России, музея "Московский дом фотографии", МГХПА им. С.Г. Строганова и другие.