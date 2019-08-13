Сборная Чечни "Ахмат" стала чемпионом России по парусному спорту

Грозный, 13 августа. В Калининграде завершился Гранд-финал Высшего дивизиона Национальной парусной Лиги. По итогам сезона 2019 года сборная Федерации парусного спорта Чеченской Республики "Ахмат" стала победителем главных парусных соревнований страны и поднялась на высшую ступень пьедестала.

Весь сезон спортсмены Федерации уверенно лидировали в общей турнирной таблице среди сильнейших яхтсменов страны. Первые два этапа НПЛ прошли на Черном море - в Сочи и Туапсе, третий – в Казане, затем в Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге.

Федерация парусного спорта Чеченской Республики была создана в декабре 2016 года. За это время была проведена огромная работа по популяризации парусного спорта в Республике, проведены первая детская регата на Чернореченском водохранилище и две международных регаты на озере Кезеной-Ам, а главное – создана своя команда.

Два года спортсмены Федерации успешно выступали на российских и международных соревнованиях. В прошлом сезоне сборная "Ахмат" впервые приняла участие в соревнованиях Национальной парусной Лиги, которая проводится под эгидой Всероссийской Федерации парусного спорта. Первая большая победа обеспечила спортсменам так называемый WILD CARD для участия в самом престижном и сложном - Высшем дивизионе НПЛ, в котором принимают участие лучшие гонщики страны.

В Высшем дивизионе НПЛ команда "Ахмат" уже с первых гонок стала лидером соревнований. В Гранд-финале четыре первых места в финальных гонках принесли членам сборной золото в итоговом зачете.

Имена чемпионов сборной команды "Ахмат": Роман Константинов, Борис Кучеренко, Александр Андрианов, Александр Божко – рулевой, Хасан Хаджиев – капитан.

Впереди команду "Ахмат" ожидает Чемпионат мира в Англии.

Сборная Федерации парусного спорта "Ахмат" выражает благодарность главе Чеченской Республики, Герою России Рамзану Ахматовичу Кадырову за поддержку и благодарит всех болельщиков.

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