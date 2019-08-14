В преддверии ВЭФ-2019 на Дальний Восток прибыла представительная бизнес-делегация Индии

Москва, 14 августа. Представительная бизнес-делегация Индии во главе с министром торговли и промышленности Республики Индия Пиюшем Гоялом посетила Дальний Восток в преддверии V Восточного экономического форума, который состоится во Владивостоке 4–6 сентября.

В состав делегации вошли главы четырех индийских штатов – главный министр штата Харьяна Лал Хаттар Манохар, главный министр штата Гуджарат Рупани Виджай, главный министр штата Уттар-Прадеш Йоги Адитьянатх, главный министр штата Гоа Савант Прамод, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индия в Российской Федерации Д.В. Венкатеш Варма, представители государственных органов Республики Индия и более 130 компаний.

С российской стороны в мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, главы дальневосточных регионов, представители федеральных органов государственной власти и более 120 компаний.

"Мы ждем визита премьер-министра Индии Нарендры Моди на ВЭФ. Уверен, что контакты лидеров наших стран будут улучшать общий инвестиционный климат, создадут уверенность у бизнесменов в безопасности осуществляемых инвестиций. По итогам переговоров, прошедших в первой половине сегодняшнего дня, возник интерес к сотрудничеству в области энергетики, сельского хозяйства, лесозаготовки, инфраструктуры, высоких технологий и IT-сферы. Уверен в том, что регулярные контакты представителей бизнеса и глав регионов наших стран позволят перейти к конкретным проектам в названных отраслях и найти новые", – подчеркнул Юрий Трутнев.

Министр торговли и промышленности Республики Индия Пиюш Гоял сообщил, что на Дальний Восток прибыла "самая крупная делегация, которую мы отправляли когда бы то ни было в другую страну". "Это отражает ту важность, которую мы оказываем российско-индийскому сотрудничеству. Наш приезд ознаменовывает последовательный интерес Индии к Дальнему Востоку на уровне нашего правительства и регионов. Мы придаем большую значимость развитию торгового и инвестиционного сотрудничества. У нас есть общая цель – достичь $30 млрд в сфере двустороннего товарооборота. Мы также планируем увеличить объем инвестиций Индии в Россию", – заявил Пиюш Гоял.

В рамках визита бизнес-миссии состоялись тематические сессии, где участники обсудили перспективы сотрудничества в таких сферах, как электроэнергетика, горнорудная отрасль, медицина, лесная отрасль, сельское хозяйство, образование и недвижимость. Главы дальневосточных регионов представили возможные направления российско-индийского сотрудничества на Дальнем Востоке.

По итогам пленарного заседания главы дальневосточных регионов и индийских штатов подписали меморандумы о взаимопонимании по таким направлениям, как машиностроение, нефтегазовая промышленность, сельское хозяйство, алмазная промышленность и туризм. Дальнейшее обсуждение российско-индийского сотрудничества будет продолжено в рамках Восточного экономического форума – 2019.

На ВЭФ-2019 ожидается участие представительной официальной делегации Индии во главе с премьер-министром Нарендрой Моди. В рамках деловой программы форума запланирован бизнес-диалог "Россия – Индия" с участием ведущих предпринимателей двух стран. Кроме того, для презентации экономического, промышленного, туристического и культурного потенциала страны будет организован национальный стенд Индии на площадке ВЭФ.

Возрастная категория 18+