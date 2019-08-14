Углич, 14 августа. Завершился XIII фестиваль фотографии "Фотопарад в Угличе". В фестивале приняли участие жители пяти стран (Россия, Италия, Германия, Белоруссия, Казахстан) и более 30 городов и регионов России. В программе фестиваля прошло 100 событий: лекции, мастер-классы, фотовыставки и дискуссии.

Фестивальным центром стала гостиница "Москва". Здесь прошли основные лекции и мастер-классы, расположился "Вернисаж фотоклубов", прошли "Фотосушки", "Фоточай", вечерние просмотры и финальная вечеринка фестиваля 10 августа – "Ночь фотографа".

В дни фестиваля были показаны 10 фотовыставок. В арт-галерее "Арка" прошла выставка Павла Косенко "Непрояв", в Доме Дружбы – коллективная выставка мастерской Аллы Мировской "Синяя тетрадь" и проект "Кокон" Ольги Скворцовой, в гостинице "Волжская Ривьера" - выставка Виктора Горячева "Такие разные, разные лица". Несколько выставок, в том числе финалисты конкурса "Точка на карте. Ритмы повседневности", проекты победителя международного конкурса World Press Photo 2019 Алены Кочетковой "Как я болела" и "Истоки" и выставки Елены Несмеяновой будут доступны для угличан и гостей города еще месяц.

Лекционная программа была традиционно очень насыщенной. Наиболее интересными лекциями стали мастер-класс по старинным технологиям печати Анатоля Грина, лекции стрит-фотографов Артема Житенева и Вивиан Дель Рио, творческие встречи с Георгием Пинхасовым, Владимиром Вяткиным, Николаем Рахмановым, Аленой Кочетковой, практические мастер-классы Валерия Дзялошинского, Евгения Фельдмана, Олега Зотова, Виктора Горячева, Аллы Мировской и других.

Также в рамках фестиваля прошло портфолио-ревю, участие в котором приняло 30 мастеров и около 100 фотографов. За лучшее портфолио диплом с правом на организацию выставки в рамках следующего фестиваля фотографии "Фотопарад в Угличе" и сертификат на печать фотографий от лаборатории FotoLab получила Надежда Ермакова из Москвы.

Партнеры фестиваля, производители фототехники и фотоаксессуаров, привезли и представили на "Фотопараде" фотоаппараты, объективы и осветительное оборудование. Официальный партнер фестиваля, компания Panasonic Россия (ООО "Панасоник Рус"), показал большое количество фотокамер – от профессиональных полнокадровых беззеркалок LUMIX S1R и S1 до творческих компактов с большим сенсором TZ200 и LX100M2.

Кроме того, прошла традиционная вечеринка "Ночь фотографа". Для гостей играла группа Groovytation из Ярославля. На официальной церемонии закрытия были объявлены результаты конкурса "Точка на карте. Ритмы повседневности". Гран-при конкурса получил проект Анастасии Руденко "Дни смотров полезных дел". Автор получила приз – фотокамеру Panasonic LUMIX DC-GX9KEE-K. Призы и дипломы получили и победители всех номинаций.

Были подведены итоги 12 блиц-конкурсов, которые прошли в дни "Фотопарада". Одним из самых интересных проектов стал конкурс, посвященный Угличу: "Углич - город на реке времени". Первое место заняла Марина Шукурова с проектом, в котором она совместила старые и современные фотографии города.

Были определены и победители "Вернисажа фотоклубов". Первые места заняли: фотошкола Артема Житенева (Премьер лига), фотокружок "Спутник" из Санкт-Петербурга (Взрослая лига) и фотоклуб "Велес" из села Волосово, Ленинградской области (Детская лига).

В этом году фестиваль "Фотопарад в Угличе" присоединился к акции "Праздник без пластика" - оргкомитет собирал и сортировал всю пластиковую тару, которая после фестиваля будет сдана на переработку. А во время "Ночи фотографа" еда и напитки были разложены в бумажную посуду, а вместо резиновых воздушных шариков гостям раздавали маленькие светодиоды, которые участники могли забрать с собой на память.

Возрастная категория 6+

Международный фестиваль фотографии "Фотопарад в Угличе" проводится ежегодно в начале августа. В 2019 году он прошел с 7 по 11 августа. Официальный партнер фестиваля – компания Panasonic. Цель фестиваля – создание площадки, объединяющей любителей и профессионалов в области фотоискусства и фотожурналистики, дающей возможность заявить о себе молодым талантам. Каждый год в программе фестиваля: лекции, творческие встречи, мастер-классы, семинары, портфолио-ревю, выставки российских и зарубежных фотографов, итоговая экспозиция работ финалистов и церемония награждения победителей конкурса "Точка на карте".