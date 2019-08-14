Тематический поезд "Щукин. Биография коллекции" запустили на Кольцевой линии

Москва, 14 августа. ГМИИ им. А.С. Пушкина, Московский метрополитен и ТМХ запустили тематический поезд, посвященный выставке ГМИИ им. А.С. Пушкина "Щукин. Биография коллекции". В оформлении вагонов использованы изображения произведений из собрания коллекционера Сергея Щукина, а также рисунков тканей, производившихся на фабрике, которой он владел. Поезд будет курсировать по Кольцевой линии метрополитена. После окончания работы выставки шедевры из коллекции Сергея Щукина можно будет увидеть в экспозиции Галереи искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков.

Цель проекта – поддержать идею выставки "Щукин. Биография коллекции" и рассказать широкой аудитории об одном из главных мировых собраний искусства европейского модернизма. Сергей Щукин вошел в историю как коллекционер радикальной живописи, собравший произведения, без которых уже невозможно представить историю искусства ХХ века.

Подготовкой материалов проекта занимались научные сотрудники Пушкинского музея – кураторы выставки "Щукин. Биография коллекции". Они отобрали знаковые произведения знаменитых художников и собрали интересные факты об их творчестве, забавные случаи из их биографий, а также истории взаимоотношений с Сергеем Щукиным. Вагоны поезда "Русич", произведенные стратегическим партнером выставки ТМХ, посвящены шести художникам: Клоду Моне, Анри Матиссу, Пабло Пикассо, Полю Гогену, Андре Дерену и Анри Руссо.

Помимо коллекционерской деятельности, Сергей Щукин был также известен как успешный предприниматель – он управлял крупной "текстильной империей". Во многом благодаря тому, что Щукин профессионально разбирался в тканях, постоянно работал с цветом и формой, он обладал тонким и неординарным художественным вкусом.

Текстиль стал одним из символов выставки "Щукин. Биография коллекции". Специально к этому проекту были воссозданы узоры тканей, которые производились на фабрике Сергея Щукина. Именно они использованы во внешнем оформлении вагонов поезда.

Возрастная категория 18+.

Заместитель мэра Москвы по транспорту Максим Ликсутов: "Метро Москвы уже давно нечто большее, чем транспорт. Это место, где чему-то учатся, узнают что-то новое и интересное из совершенно разных областей. Отличная традиция – запускать тематические поезда. Состав, посвященный выставке Пушкинского музея, стал 14-м, курсирующим сейчас в метрополитене. В среднем пассажирами тематического поезда становятся около 3 млн пассажиров".

Кристина Дубинина, директор по стратегическому маркетингу компании ТМХ: "Для нас это очень символичный запуск. Это первый поезд, в котором нашла отражение новая философия ТМХ – "Искусство новых впечатлений". Мы поддержали выставку в Пушкинском и этот проект потому, что хотим показать, что поезда – не просто средство передвижения. Их вклад в нашу жизнь никогда этим не исчерпывался. Во времена Щукина именно поезда поддерживали связь людей и искусства. Они давали возможность художникам и коллекционерам открывать для себя новые страны, новые творческие школы и направления. Железная дорога лежала в основе всех этих процессов, в основе развития. И сам Щукин, и его братья собрали свои фантастические коллекции благодаря возможности путешествовать".

Выставка "Щукин. Биография коллекции" проходит в ГМИИ им. А.С. Пушкина (Волхонка, 12) до 15 сентября.

ТМХ (Трансмашхолдинг) – №1 среди производителей железнодорожного и городского рельсового транспорта в России и СНГ и №6 – на международном рынке. Компания предлагает полный спектр продуктов и услуг: от дизайна и разработки нового подвижного состава до модернизации, сервисных контрактов жизненного цикла и цифровых систем управления движением. ТМХ – российская компания со штаб-квартирой в Москве и международными подразделениями в Швейцарии, Венгрии, ЮАР, Египте, Аргентине, Белоруссии и Казахстане. В структуру холдинга входят 15 производственных и сборочных площадок в России и других странах мира, а география работы охватывает более 30 государств.

Метровагонмаш

МВМ – одно из ведущих предприятий транспортного машиностроения России, специализирующееся на разработке и производстве вагонов метро. Поезда, созданные на Метровагонмаше, каждый день перевозят 15 млн пассажиров в 11 странах мира.

Пресс-служба ГМИИ им. А. С. Пушкина

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