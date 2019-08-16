Москвич открыл бизнес в Югре благодаря гарантиям Фонда поддержки предпринимательства Югры

ТАСС, 16 августа. Станислав Собко, переехавший из Москвы в Югру, открыл кафе MOROSHKA в Ханты-Мансийске благодаря сотрудничеству Фонда поддержки предпринимательства Югры и Фонда "Югорская региональная микрокредитная компания".

Как рассказали в окружном Фонде поддержки предпринимательства, такая помощь стала возможной благодаря объединению усилий двух фондов в рамках программы "Гарантия". Сотрудничество способствует обеспечению льготных условий займов для бизнесменов региона. У предпринимателей Югры, желающих привлечь займы Фонда "Югорская региональная микрокредитная компания", появился новый инструмент поддержки, позволяющий при нехватке собственного обеспечения получить гарантию окружного Фонда поддержки предпринимательства, тем самым выполнить требование Фонда "Югорская региональная микрокредитная компания" и привлечь желаемые инвестиции для реализации проекта. Этим и воспользовался Станислав Собко.

"Сейчас, оглядываясь назад, понимаю, сколько всего было сделано, но и сколько еще предстоит. (…) В настоящий момент ассортимент кафе насчитывает более 20 наименований кондитерских изделий собственного производства, более 30 вариантов банкетных блюд, включая дичь и рыбу, а в повседневное время любой желающий может пообедать по доступной цене, выбрав обед более чем из 10 наименований. Все это, конечно, не получилось бы (…) без участия Фонда "Югорская региональная микрокредитная компания" и Фонда поддержки предпринимательства Югры, за что мне хочется выразить огромную благодарность", - приводят в фонде слова бизнесмена.

В 2018 году Фонд поддержки предпринимательства Югры поручился за бизнесменов округа перед банками-партнерами на сумму более 716 млн рублей, что позволило предпринимателям получить кредиты и банковские гарантии на сумму порядка 1107 млн рублей.

О Фонде

Фонд поддержки предпринимательства Югры помогает субъектам малого и среднего предпринимательства получить кредит в банке без залога собственных средств путем предоставления поручительства. Подробнее о данной форме государственной поддержке можно узнать на портале малого и среднего предпринимательства Югры. Она реализуется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".