Ярославский полумарафон "Золотое кольцо" соберет порядка 8 тыс. участников

Москва, 21 августа. В Ярославле 15 сентября около 8 тыс. спортсменов из разных регионов и стран выйдут на старт VI Ярославского полумарафона "Золотое кольцо-2019" и чемпионата России по полумарафону. Ярославский полумарафон проводится в рамках бегового проекта "Фармэко – Бегом по Золотому кольцу".

Трасса забега от старта до финиша проходит по местам, входящим в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и имеет сертификат международных организаций AIMS и IAAF. Участники проверят свою выносливость на дистанциях: "Новички" – 3 км, "Любители" – 10 км, "Профессионалы" – 21,1 км. Команды из двух и четырех человек будут соревноваться в эстафете: четыре этапа по 5,275 км или два по 10,550 км. Дети от четырех лет и спортсмены с ограниченными возможностями пробегут 300 и 600 м.

При поддержке Всероссийской федерации легкой атлетики в рамках Ярославского полумарафона в четвертый раз состоятся главные соревнования страны в беге по шоссе на 21,0975 км – чемпионат России по полумарафону. Предстоящий турнир пройдет по системе гандикап: женщинам вновь будет дано преимущество в 8 мин. 30 секунд, а победители будут определяться как в гандикапе, так и отдельно в женской и мужской категориях.

Ярославский полумарафон – это целый спортивный праздник для ярославцев и гостей города, который сопровождается насыщенной развлекательной программой с профессиональными ведущими, выступлением музыкальных групп, творческих и спортивных коллективов, выставкой спортивных товаров, игровыми, интерактивными и релаксационными зонами.

Мероприятие откроется 14 сентября ежегодным ЭКСПО Ярославского полумарафона в спортивно-развлекательном центре "ЯрБатут". На выставке будут представлены известные спортивные бренды, спортивные федерации, объединения, школы и клубы, будут работать интерактивные зоны и развлекательные площадки, а также состоятся презентации спортивных событий, ярмарка спортивных товаров и открытые фитнес-тренировки. На ЭКСПО участники смогут получить свой стартовый пакет, куда входит стартовый номер, чип для индивидуального хронометража, информационная памятка, наклейка для камеры хранения и вложения от партнеров.

На трассе спортсмены будут обеспечены поддержкой волонтерского корпуса Ярославской области, горячим питанием после забега, а на финише каждый получит фирменную медаль. Победители в абсолютном зачете и в половозрастных категориях награждаются призами от партнеров и спонсоров забега.

Стартово-финишный городок на Стрелке Ярославля начнет свою работу в 8:00. Подробная программа забега опубликована на сайте goldenring.run.

Ярославский полумарафон "Золотое кольцо" проводится с 2014 года. За пять лет забег превратился в одно из главных спортивных событий региона и был отмечен наградами: "Лучший спортивный событийный проект 2014 года в России", "Лучший беговой проект 2015 года" по версии ВФЛА, победитель в номинации "Лучшие традиционные и массовые соревнования" 2017 года.

Регистрация на goldenring.run и russiarunning.com.

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