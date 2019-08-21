В Германии пройдет фестиваль российского кино "Короткие встречи"

Москва, 21 августа. В Германии с 21 августа по 17 декабря пройдет фестиваль российского кино "Короткие встречи". Увидеть фильмы можно будет в Берлине, Гамбурге, Мюнхене и Бонне. Мероприятия пройдут в рамках международного культурного проекта "Русские сезоны".

Фестиваль "Короткие встречи" познакомит публику Германии с многообразием советского и российского кинематографа. Программа показов концептуально разделена на три части, посвященные разным периодам развития киноискусства в России.

Первая часть проекта – "Советский экспрессионизм", собранная киноведом Петром Багровым, стартует 21 августа на Фестивале немого кино в Бонне. Под открытым небом состоится показ фильма "Каин и Артем" Павла Петрова-Бытова (1929) в сопровождении живой музыки.

Цикл "Советский экспрессионизм" объединит 10 фильмов, которые были сняты в Советской России с 1929 по 1966 годы. Киноленты продемонстрируют связь с одним из главных направлений в мировой визуальной культуре и, в частности, кинематографе – немецким экспрессионизмом. В программу цикла включена отреставрированная в 2019 году версия классической картины Фридриха Эрмлера "Обломок империи" (1929), которой исполняется 90 лет.

Фильмы будут показаны на уникальных 35-мм кинопленках Госфильмофонда России. Немые фильмы пройдут под аккомпанемент одного из лучших российских таперов Филиппа Чельцова, обладателя диплома Госфильмофонда "За возрождение искусства тапера в России".

Вторая часть фестиваля – "Неизвестная российская классика: семья и гендерные отношения в послеоттепельном кинематографе. Мужской и женский взгляд". Программный директор фестиваля, кинокритик Константин Шавловский включил в нее советские фильмы 1966-1979 годов, снятые женщинами и мужчинами.

Картины покажут жизнь советской семьи в ранний период застоя – до ввода советских войск в Афганистан (1979) и начала падения цен на нефть. Снимая камерные фильмы о советских людях и семьях, их авторы искали ответы на вопросы о месте человека в обществе и государстве, о прошлом, настоящем и будущем страны, о гендерных отношениях.

Киноленты будут представлять сами создатели. В числе участников – режиссер фильма "Осень" Андрей Смирнов, оператор фильма "Короткие встречи" Геннадий Карюк, сценаристка фильма "Крылья" Наталья Рязанцева, актер фильма "Жена ушла", кинокритик Дмитрий Савельев и др.

Третья часть – "Новая российская волна: метафизика постсоветского человека" – будет посвящена современному авторскому кино России. Кураторы программы – Константин Шавловский, Александра Ахмадщина и Саския Валькер, издатель культового немецкого журнала для синефилов Revolver. Программа будет представлена в Берлине в независимом кинотеатре и культурном центре Brorfabrik, а также в Санкт-Петербурге в рамках Международного культурного форума. В рамках программы пройдут кинопоказы, встречи, а также серия паблик-токов современных российских и немецких режиссеров. В программе примут участие Наталия Мещанинова, Бакур Бакурадзе, Василий Сигарев, Борис Хлебников, Валеска Гризебах, Изабель Штевер, Юлиан Радльмайер, Беньямин Хайзенберг.

14-16 ноября на VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме фестиваль российского кино "Короткие встречи" подведет промежуточные итоги. В рамках секции кино пройдут кинопоказы программы "Советский экспрессионизм". Немецкие кинокритики из журнала Revolver и российские кинокритики из журнала "Сеанс" встретятся на круглом столе "Метафизика постсоветского человека", посвященном связям режиссеров "берлинской школы" с режиссерами "новой российской волны", также пройдут спецпоказы нового немецкого кино.

Программа I этапа фестиваля "Короткие встречи" в Германии:

Бонн, Фестиваль немого кино

21 августа – фильм "Каин и Артем" (1929, реж. Павел Петров-Бытов) с музыкальным сопровождением Ф. Чельцова.

Гамбург, Metropolis Kino

23 августа – немой фильм "Каин и Артем" (1929, реж. Павел Петров-Бытов) с музыкальным сопровождением Ф. Чельцова.

30 августа – фильм "Крылья" (1966, реж. Лариса Шепитько).

31 августа – фильм "Мама вышла замуж" (1969, реж. Виталий Мельников).

1 сентября – фильм "Несколько интервью по личным вопросам" (1978, реж. Лана Гогоберидзе).

5 сентября – фильм "Обломок Империи" (1929, реж. Фридрих Эрмлер).

6 сентября – фильм "Рваные башмаки" (1933, реж. Маргарита Барская).

Возрастная категория 18+.

Дополнительная информация доступна на официальном сайте: http://russianseasons.org/

Ссылки на онлайн-ресурсы проекта:

http://www.russianseasons.org − официальный сайт фестиваля

https://www.facebook.com/russianseasonsingermany2019/ − сообщество в Facebook

@russian.seasons − официальный Instagram проекта

https://vk.com/russian.seasons − официальная страница VK

https://ok.ru/group/59076550524988 − официальная страница OK

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