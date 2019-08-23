В Новосибирской области обсудили опыт внедрения цифровых образовательных ресурсов в школах

ТАСС, 23 августа. В Новосибирской области продолжается активное внедрение цифровых учебных ресурсов в школы. Однако важно, чтобы в будущем эти технологии применялись комплексно с учетом актуальных требований, а также могли стать полезны при дальнейшей реализации Национального проекта "Образование" с 2020 года в регионе. В то же время сейчас участники системы образования Новосибирской области готовы поделиться накопленным опытом в работе с цифровыми ресурсами. Об этом рассказали участники XIX Съезда работников образования Новосибирской области.

"Важно отметить, что в Новосибирской области уже в течение четырех лет проводится активная и качественная работа по внедрению цифровых учебных ресурсов. В первую очередь, это электронные формы учебников, которые служат хорошим дополнительным инструментом в работе педагогов, помогая расширить материал печатного учебника с помощью наглядного аудиовизуального и интерактивного контента", – рассказала менеджер партнерских и реферальных программ цифровой образовательной платформы LECTA корпорации "Российский учебник" Маргарита Рыжкова.

"Образовательные организации Новосибирской области при поддержке ГБУ ДПО НСО "ОблЦИТ" с 2015 года включены в проект по внедрению электронных форм учебников в образовательный процесс. В ходе реализации проектных работ по внедрению электронных форм учебников (ЭФУ) корпорации "Российский учебник" на цифровой образовательной платформе LECTA решаются задачи по разработке организационных, нормативных, учебно-методических материалов по использованию ЭФУ в образовательном процессе. На данный момент уже более 30 образовательных организаций Новосибирской области активно используют ЭФУ и другие цифровые ресурсы "Российского учебника". Проект реализуется системно с полным методическим сопровождением специалистами Областного центра информационных технологий – проводятся установочные конференции, курсы повышения квалификации, участники демонстрируют преимущества ЭФУ в открытых мероприятиях: уроках, мастер-классах и семинарах. Обобщенный опыт представляется на итоговой конференции и в рамках регионального конкурса", – рассказала начальник учебно-методического отдела ГБУ ДПО НСО "ОблЦИТ" Галина Утюпина.

Эксперты отметили, что на протяжении всей работы по внедрению цифровых учебных ресурсов в школах Новосибирской области активно проводятся открытые уроки, курсы повышения квалификации, семинары в очном и онлайн-форматах и другие методические мероприятия с целью обсуждения актуального опыта и получаемых образовательных результатов. Одним из таких стали возможности выстраивать индивидуальные образовательные траектории учеников.

"Совместно с участниками образовательного процесса в регионе формируется уникальная экспертиза в использовании качественных цифровых решений в учебном процессе. Как результат, в числе основных преимуществ педагоги Новосибирской области отметили рост мотивации учеников к работе с учебником, интерес к мультимедийным средствам самоконтроля цифровых ресурсов, скорость поиска информации на уроке, удобную навигацию в ресурсах, а также дополнительные возможности цифровых форм учебника, такие как создание заметок в материалах, возможность с помощью мультимедийного контента увидеть процессы, которые не доступны для показа в школе, например, проведение опытов при работе с химическими реактивами на уроках химии", – подчеркнула Маргарита Рыжкова.

По итогу мероприятия участники согласились, что эти ресурсы также помогут создавать необходимые условия для применения механизмов сетевой формы при освоении учащимися учебных предметов, а также участия в развитии системы онлайн-образования региона при будущей реализации Национального проекта "Образование" со следующего года.