Ключевой темой Московского финансового форума - 2019 станет достижение национальных целей

Москва, 27 августа. Одной из ключевых тем Московского финансового форума в этом году станет достижение национальных целей, определенных в майских указах президента РФ. Представители федеральной и региональной властей, российские и зарубежные эксперты в сфере экономики и финансов подведут итоги первого года реализации национальных проектов и будут искать наиболее эффективные способы решения поставленных в них задач.

В первый день Форума, 12 сентября, состоится деловая сессия "Национальные проекты и регионы: поставленные задачи и пути их решения".

Участники сессии обсудят финансовые, административные и управленческие механизмы, обеспечивающие совместную работу федерального центра и регионов в реализации нацпроектов. Особое внимание будет уделено анализу самых результативных инициатив, практик и решений, которые возможно применить также в других регионах.

13 сентября эксперты встретятся на площадке Форума в рамках деловой сессии "Управление по целям: опыт национальных проектов и реформирование государственных программ". Среди ключевых вопросов сессии — интеграция методологии проектного управления в государственные программы, возможность замены госпрограмм нацпроектами, повышение мотивации органов власти к реализации программно-целевого управления.

Человеческий капитал как основа для развития государства станет предметом обсуждения на сессии "Молодежь как главный ресурс достижения национальных целей", которая также состоится во второй день Форума. Эксперты рассмотрят вопросы создания условий для самореализации граждан, формирования системы подготовки и профессионального роста научных и научно-педагогических кадров, интеграции ЗОЖ в повседневный ритм жизни.

Московский финансовый форум пройдет 12 и 13 сентября в ЦВЗ "Манеж". Подать заявку на участие можно до 27 августа включительно на сайте Форума в разделе "Участникам". Генеральный спонсор Форума — Группа "ВТБ".

Возрастная категория 18+.

Пресс-служба МФФ’2019

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Московский финансовый форум — это уникальная площадка для профессиональной дискуссии, посвященной вопросам финансово-экономической политики России. Миссия Форума заключается в выработке решений, способствующих повышению конкурентоспособности российской экономики.

Организаторами форума выступают Министерство финансов Российской Федерации и правительство Москвы.

Впервые Московский финансовый форум прошел в столице 23 сентября 2016 года и заложил традицию встреч финансистов в сентябре каждого года для обсуждения наиболее актуальных проблем и выработки эффективных решений, затрагивающих финансовый базис экономики России. В прошлом году Форум впервые прошел в двухдневном формате.

В работе Форума в 2018 году приняли участие председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, первый заместитель председателя правительства РФ – министр финансов Антон Силуанов, мэр Москвы Сергей Собянин, главный исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева, председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина, председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, президент – председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин и многие другие.