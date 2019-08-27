В Берлине 5 сентября откроется выставка Сергея Андрияки и его учеников

Москва, 27 августа. В Российском доме науки и культуры в Берлине 5 сентября откроется уникальная выставка акварельной живописи "Магия акварели" Сергея Андрияки – народного художника России, действительного члена Российской Академии художеств, ректора государственного образовательного учреждения "Академия акварели и изящных искусств". Выставка организована в рамках международного культурного проекта "Русские сезоны" в Германии и будет работать до 14 октября.

Посетители увидят работы Сергея Андрияки, его учеников и дочери Елизаветы Андрияки, которая преподает в Академии. Картины написаны в технике классической многослойной акварели – это живописные русские и европейские пейзажи, цветы, объекты городской архитектуры, в том числе узнаваемые города Германии в разных состояниях природы. Всего на выставке представлено более 300 работ.

Сергей Николаевич Андрияка – один из самых известных художников России, педагог, общественный деятель, обладатель почетных государственных наград и знаков отличия. Его главная заслуга – развитие художественного образования в России, создание системы непрерывного художественного образования от младшего школьного возраста до выполнения сложнейших заданий высшей школы.

Неповторимая манера художника демонстрирует преемственность классических традиций акварели и академического рисунка XIX века. Его работы раскрывают зрителю красоту окружающего мира и посвящены, в первую очередь, России: очарованию старых русских городов, красоте памятников старинного зодчества, русской природе. Также Сергей Андрияка известен своими натюрмортами с цветами.

Излюбленная техника мастера – акварель, он часто рисует по памяти, без предварительного рисунка карандашом. В работе используются многослойные лессировки, доходящие до 20-30 слоев, а высококачественная бумага и краски сохраняют цвет и колористическое богатство работ.

Работы Елизаветы Андрияки продемонстрируют ее интерес к теме Востока. На выставке можно будет увидеть изображения архитектуры Азии, характерные портреты, графические листы, посвященные Востоку. Как художник Елизавета покажет себя за рубежом впервые.

Еще одна часть выставки – живопись и графика учеников Сергея Андрияки. Дети, которые занимаются по авторской методике художника, достигают значительных результатов, переходя от изображения простых вещей к очень сложным работам. Основа методики – совместное, одновременное выполнение всех заданий по рисунку и живописи педагогом и учениками.

В первые дни работы выставки пройдут два показательных мастер-класса.

"Выставка "Магия акварели" приурочена к 35-летию создания Русского дома в Берлине. Это частица русской души, которая находится в сердце Германии. Мы считаем очень важным поддерживать и развивать постоянный культурный диалог, культурное общение между нашими народами, нашими странами", – отмечает Сергей Андрияка.

Академия акварели и изящных искусств была основана в 2002 году решением правительства города Москвы, учредителем Академии является Министерство культуры РФ. В 2012 году состоялось торжественное открытие Академии – высшего художественного учебного заведения нового типа, не имеющего аналогов в России и за рубежом. Это первый российский вуз, обучающий студентов новой специальности "Живопись и изящные искусства".

Учащиеся осваивают рисунок и живопись, изучают различные техники и виды изобразительного искусства, в числе которых акварельная, темперная, масляная живопись, пастель, офорт, монументальная живопись, витраж, флорентийская и римская мозаика, иконопись, скульптура малых форм, керамика, гончарное искусство, лепка и моделирование фарфора, роспись керамики и фарфора, миниатюрная эмаль, основы ювелирного дела, книжная иллюстрация и др. Учебный процесс базируется на методике преподавания на личном примере.

Возрастная категория 12+.

Место проведения: Российский дом науки и культуры в Берлине, Фридрихштрассе, 176, Берлин, Германия.

Программа мероприятий:

5 сентября | 18:00 открытие выставки.

5 сентября | 19:00 экскурсия для гостей вернисажа, проводит Сергей Андрияка.

6 сентября | 15:00 показательные мастер-классы.

Аккредитация представителей СМИ на открытие выставки и мастер-классы осуществляется пресс-службой Академии акварели и изящных искусств по электронной почте ok2015@yandex.ru или телефону +7 903 688-68-67.

Дополнительная информация доступна на официальном сайте: http://russianseasons.org/.

"Русские сезоны" − это масштабный проект по представлению русской культуры европейскому зрителю. В рамках фестиваля, который продлится до конца 2019 года, запланировано более 400 мероприятий в 80 городах Германии: выставки, театральные постановки, концерты симфонической музыки, балетные спектакли, проекты о киноискусстве, гастроли ведущих народных коллективов, цирковые и арт-фестивали. Среди участников "Русских сезонов" в Германии более 80 учреждений культуры.

В 2017 году "Русские сезоны" на высоком уровне прошли в Японии, объединив 250 мероприятий в 40 городах. В 2018 году "Русские сезоны" покорили Италию: 310 мероприятий в 74 городах с охватом в 6 млн зрителей.

Ссылки на онлайн-ресурсы проекта:

http://www.russianseasons.org − официальный сайт фестиваля

https://www.facebook.com/russianseasonsingermany2019/ − сообщество в Facebook

@russian.seasons − официальный Instagram проекта

https://vk.com/russian.seasons − официальная страница VK

https://ok.ru/group/59076550524988 − официальная страница OK

Контакты для СМИ

media@russianseasons.org