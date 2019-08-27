Дрезденский Оперный бал в Санкт-Петербурге состоится 31 августа

Санкт-Петербург, 27 августа. В Северной столице 31 августа впервые состоится Дрезденский Оперный бал в Санкт-Петербурге, который пройдет по всем традициям Дрезденского ЗемперОпера Бала в Германии.

Уникальность российского бала в том, что за один вечер гости посетят две исторические площадки города - Михайловский театр и Санкт-Петербургскую академическую филармонию.

В рамках бала в летнюю ночь соединятся история и современная культура, классическая программа будет соседствовать с джазовыми композициями, танцевальные номера сменят оперные арии.

Вечер в Михайловском театре в соответствии с многолетней традицией Дрезденского бала начнется с праздничной церемонии вручения наград специальным гостям за их выдающиеся заслуги в области культуры, политики и спорта.

Среди номинантов главный дирижер и художественный руководитель академического симфонического оркестра Петербургской филармонии Юрий Темирканов. Еще одним обладателем награды станет известный немецкий актер, лауреат многочисленных мировых кинонаград и номинант на премию "Оскар" за роль в драме "Блеск" Армин Мюллер-Шталь. Актер родился в городе Тильзите в Восточной Германии (ныне Калининградской области).

С целью поддержки и расширения германо-российских взаимоотношений честь вручить награду в области спорта восточногерманской фигуристке, двукратной олимпийской чемпионке Катарине Витт выпала Заслуженному мастеру спорта России, Кавалеру двух Орденов Почета – Евгению Плющенко.

В гала-концерте, ведущими которого станут Оксана Федорова и немецкий актер Том Влашиха (сыгравший Якена Хгара в "Игре Престолов"), примут участие знаменитые солисты мировой оперы: Василий Ладюк, Альбина Шагимуратова, Надя Михаэль, Стивен Гулд, а также виолончелист Сергей Ролдугин.

После окончания концерта в Михайловском театре гости по красной дорожке проследуют через Площадь Искусств в Санкт-Петербургскую Филармонию, где вечер продолжится в Большом зале. Гостей ждут выступления Игоря Бутмана и его биг-бэнда. Танцы под музыку Дрезденского камерного ансамбля Dresden Semper Strings и группы "Чингисхан" продолжатся до самого утра.

На Площади Искусств будут установлены огромные экраны, на которые будет транслироваться все происходящее в Михайловском театре и Филармонии – таким образом увидеть выступления артистов смогут все желающие совершенно бесплатно.

Мероприятие проводится при поддержке правительства Санкт-Петербурга.

Эти и другие подробности о программе мероприятия можно найти на официальном сайте Дрезденского оперного бала в Санкт-Петербурге.

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