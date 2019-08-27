В Москве пройдет командный забег "Reebok. Стань человеком"

Москва, 27 августа. Reebok 28 и 29 сентября завершит сезон очередным этапом командного забега с испытаниями "Reebok. Стань человеком", который впервые пройдет в ландшафтном парке "Митино" в Москве.

На абсолютно новой трассе команды из шести человек пройдут испытания, на которых, помимо физических данных, придется продемонстрировать и умение работать в группе.

Забег пройдет в двух категориях – Стандарт и Элит. На мероприятии будут работать раздевалки, камеры хранения, интерактивные зоны для гостей и болельщиков, а полевая кухня поможет восстановить силы после финиша.

Присоединиться к забегу можно на сайте станьчеловеком.рф до 9 сентября в категории Элит и до 17 сентября – Стандарт.

О бренде Reebok

Reebok International Ltd. со штаб-квартирой в Бостоне (штат Массачусетс, США) является ведущим мировым дизайнером, продавцом и дистрибьютором одежды, обуви и оборудования для спорта, фитнеса и повседневной жизни. Reebok – это глобальный бренд и настоящий "пионер" индустрии спортивных товаров с богатой историей и легендарным фитнес-наследием. Компания разрабатывает продукты, технологии и программное обеспечение для постоянного развития, достижения максимальных спортивных результатов и реализации собственного потенциала. Reebok объединяет поклонников фитнеса и всячески поддерживает их убеждения, будь то тренировки в зале, бег, ходьба, танцы, йога или аэробика. Лайфстайл-направление Reebok Classic создано для повседневного использования и вдохновлено богатым историческим наследием бренда в фитнес-индустрии.

Reebok входит в состав компании Adidas и является эксклюзивным поставщиком экипировки для CrossFit и Всемирных игр Reebok CrossFit Games, эксклюзивным поставщиком экипировки для UFC (Ultimate Fighting Championship), генеральным спонсором серии Ragnar Relay, а также производителем одежды для групповых тренировок Les Mills.

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