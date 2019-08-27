Социальные инициативы Ямала вошли в топ-100 лучших проектов регионов России

ТАСС, 27 августа. По итогам "Вектора "Детство-2019" (инициативы уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка) в топ-100 лучших региональных практик по направлению "Поддержка многодетных семей" от ЯНАО вошли программа "Едай-Ил. Новая жизнь" и проект "Здоровое поколение", сообщают в пресс-службе губернатора региона.

На конкурс было подано более 700 заявок, в том числе от НКО и бюджетных учреждений Ямала. Цель инициативы – поддержка инновационных социальных государственных и общественных проектов по защите семьи и детства, которые реализуют общественные организации и бюджетные учреждения в российских регионах.

"Цель нашей инициативы – пропаганда здорового образа жизни среди наших сограждан. Участниками проекта станут более ста многодетных семей Надымского района. Для них мы проводим семейные спортивные соревнования. Они укрепят здоровье, а значит, станут сильнее и успешнее", – говорит Светлана Корницкая, руководитель общественной организации "Многодетные семьи Надымского района".

"Программа "Едай-Ил. Новая жизнь" направлена на формирование сознательного отношения к ребенку у коренных северянок, на обучение их навыкам ухода за новорожденными. Это очень важная задача для Ямала. Своей работой мы стараемся внести свой вклад в национальный проект "Демография", – рассказывает Виктор Богдан, руководитель центра социального обслуживания населения Пуровского района.

"Политика в отношении семьи, материнства и детства в ЯНАО полностью соответствует целям нацпроектов, посланиям президента и ежегодному докладу губернатора Ямала. В арктическом регионе действуют 95 мер социальной поддержки граждан различных категорий, в том числе семей с детьми и многодетных. Политика сохранения и продвижения семейных ценностей на личном контроле главы региона", - отмечают в пресс-службе. Параллельно на территории Ямала действуют различные жилищные и социальные программы и меры поддержки для молодых семей.