Москва, 28 августа. МТС запускает новое облачное направление для российского бизнеса на основе стартапа. Крупные компании ритейла, промышленности и финансов смогут быстрее разрабатывать и внедрять бизнес-приложения и клиентские сервисы.

Как сообщают в провайдере, на основе стартапа из собственного акселератора – команды Containerum – будут предоставляться облачные сервисы, которые позволят кратно быстрее разрабатывать, внедрять и администрировать IТ-решения. Это услуга облачного провайдера #СloudMTS, которая на основе технологии контейнеризации обеспечит вдвое более быстрый запуск IТ-решений и сокращение time-to-market.

Если при традиционном подходе IТ-сервисы разрабатываются в одной технологической среде, а внедряются в другой, то использование контейнерных технологий позволяет объединять все необходимые компоненты для создания и запуска приложений в одном месте – контейнере. Это позволяет не тратить время на адаптацию IТ-решений к новому окружению.

В компании рассчитывают, что контейнерные технологии позволят банкам гораздо быстрее разрабатывать и внедрять сервисы онлайн банкинга и клиентские мобильные приложения. Промышленные предприятия смогут сократить издержки и упростить администрирование приложений бизнес-аналитики. Онлайн-ритейл получит инструмент для оперативного масштабирования ресурсов своих сайтов в зависимости от поступающего на них трафика, что обеспечит рост отказоустойчивости в период пиковых нагрузок.

"Технологии контейнеризации позволят российскому бизнесу повысить конкурентоспособность, значительно сокращая время вывода новых IТ-решений на рынок. Кроме того, за счет более экономного использования облачного пространства новый сервис Containerum Managed Kubernetes позволит компаниям минимум на 40% сократить затраты, связанные с разработкой и выводом новых IТ-решений на рынок. В основу ляжет собственная разработка стартапа - платформа под одноименным названием Containerum, которую команда адаптирует для работы в облаке провайдера", - комментирует директор облачного провайдера #СloudMTS Олег Мотовилов.

Сейчас проводится закрытое тестирование сервиса, в котором участвуют более десяти компаний. Согласно оценке iKS-Consulting, по итогам 2018 года российский рынок облачных услуг вырос на 25%, по сравнению с 2017 годом, и достиг 68,4 млрд рублей. Прогнозируется, что рынок будет ежегодно расти на 23%, превысив 155 млрд рублей в 2022 году.