В Москве состоится презентация "Доклада о цифровой экономике - 2019" ЮНКТАД

Москва, 28 августа. В единый день в мировых столицах состоится презентация "Доклада о цифровой экономике - 2019" (Digital Economy Report - 2019) ЮНКТАД. В Москве презентация Доклада Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) пройдет 4 сентября в 14:00 в Каминном зале Дома экономиста (ул. Тверская, д. 22а).

Организаторы: Информационный Центр ООН, Международный Союз экономистов и Вольное экономическое общество России.

Доклад ЮНКТАД представит Анна Абрамова ­– заведующая кафедрой цифровой экономики и искусственного интеллекта группы компаний АДВ Московского государственного института международных отношений (Университета) МИД России (МГИМО).

С содокладом по заявленной тематике выступит Сергей Афонцев – заведующий Отделом экономической теории ФГБНУ "Национальный исследовательский институт мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова РАН", член-корреспондент РАН.

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