Более 68 тыс. пострадавших от паводка в Иркутской области получили материальную помощь

ИРКУТСК, 28 августа. /ТАСС/. Власти Иркутской области выплатили материальную помощь более 68 тыс. жителям региона, пострадавшим от паводка, в рамках исполнения поручений президента РФ, сообщает в среду пресс-служба областного правительства.

"Единовременную материальную помощь в размере 10 тыс. рублей получили 45 788 граждан. За частично утраченное имущество по 50 тыс. рублей на человека получили 5 940 человек, за полностью утраченное по 100 тыс. рублей - 16 756", - говорится в сообщении.

Кроме того, единовременное пособие в размере 1 млн рублей было выплачено 18 семьям погибших в результате ЧС. Единовременное пособие также получили и жители, получившие в результате ЧС вред здоровью.

"Почти 100 человек получили пособие за легкий вред здоровью (по 200 тыс. рублей), 21 человек – за вред средней тяжести (по 400 тыс. рублей), шесть человек - тяжкий вред (по 400 тыс. рублей)", - уточнили в пресс-службе.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня, из-за сильных дождей реки вышли из берегов. Согласно последним данным, погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести. В первую волну в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек. Во вторую - в 56 населенных пунктах подтопило 1,9 тыс. домов с населением 5,3 тыс. человек.

В результате наводнения, по предварительным оценкам, число помещений, признанных непригодными для проживания, составляет 5 тыс. 143, в них проживало 17 тыс. 443 человека. Количество помещений, подлежащих капремонту, составляет 4 тыс. 977, в них проживает 11 тыс. 374 человека. Правительство РФ выделило 14,1 млрд рублей на обеспечение граждан новым жильем и ремонт домов, которые подлежат восстановлению.