Определены победители хакатона DevService

Москва, 28 августа. Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд содействия социальному развитию "ИННОСОЦИУМ" при поддержке Фонда Росконгресс провели хакатон DevService по разработке Единой платформы для молодых предпринимателей.

К участию в хакатоне были допущены как команды, так и отдельные участники в возрасте от 16 до 30 лет. Всего в финал прошли более 200 команд из 18 городов России. Они были приглашены в пространство коллективной работы "Точка кипения", чтобы в течение суток доработать свои проекты. Работы оценивались по трем критериям: новизна идеи, креативность, соответствие законодательству и удобство использования (включая скорость работы сервиса).

Первое место заняла московская команда 3P с проектом "Навигатор по налогам для выбора наиболее выгодной системы налогообложения". Участники: Никита Михайловский, Никита Самойлов, Евгений Черновол, Егор Матвеев, Лилия Исхакова.

Второе место поделили команды "Карасики" из Благовещенска с проектом "Платформа для работы начинающих предпринимателей" и новосибирская KNN meisters, представившая проект "Сервис для поиска подработки для несовершеннолетних".

Участники:

"Карасики" – Сергей Федоров, Владислав Богдановский, Иван Гноевенко, Василий Новичихин, Евгений Степанов, Максим Рябовол.

KNN meisters – Болат Идрисов, Александр Мячин, Игорь Архипов, Максим Шитов, Роман Потемин.

Третье место досталось команде XNoobs, объединившей участников из Владивостока и Москвы с проектом "Платформа для поиска инвесторов и организации встреч с ними", команде z-team (Краснодар и Саратов, проект "Краудфандинговая платформа со встроенными механизмами защиты интеллектуальной собственности") и команде из Челябинска "Управляй" с проектом "Игровое решение, позволяющее вовлечь в предпринимательскую деятельность".

Участники:

XNoobs – Дарья Соколова, Матвей Скуфин, Максим Кокряшкин, Борис Табачников, Тимофей Конев.

z-team – Вадим Воронин, Елизавета Далонни.

"Управляй" – Александр Удальцов, Дмитрий Федоров, Александр Григорьев, Кирилл Еренков, Дмитрий Брунеткин.

"Прошедший хакатон даст серьезный импульс к популяризации предпринимательства в среде молодежи. Мы видим, что команды активных ребят по всей стране заинтересованы в работе в этом направлении. Я уверена, что это только начало, и мы будем поддерживать все подобные молодежные инициативы", – заявила глава АСИ Светлана Чупшева.

Хакатон стал логичным продолжением работы, начатой в рамках Лаборатории "Инносоциум" на ПМЭФ-2019.

"Хакатон – оптимальное решение, благодаря которому в разработку Единой платформы привлекаются именно молодые люди, органически вовлеченные и понимающие, что нужно для достижения цели. Для нас стало радостным откровением, что в активе нашей социальной повестки сегодня такое внушительное количество профессиональных креативных молодых команд по стране. В числе победителей мы видим проекты не только функциональные, но и интуитивно понятные пользователю. Конечно, предстоит еще большая работа, но мы уже очень довольны результатом", – отметила заместитель директора Фонда Росконгресс, директор Фонда "ИННОСОЦИУМ" Елена Маринина.

Победители хакатона смогут доработать свои проекты совместно с экспертами и представить их потенциальным партнерам и инвесторам.

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