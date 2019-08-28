Россия и Узбекистан обсудили вопросы укрепления торгово-экономических связей

Москва, 28 августа. В Москве состоялась встреча советника президента Российской Федерации Антона Кобякова с послом Узбекистана в России Ботиржоном Асадовым. Обсуждены вопросы укрепления торгово-экономических связей между странами, а также проведение совместных деловых мероприятий.

"Узбекистан занимает четвертое место по объему торговли с Россией среди государств СНГ. Торгово-экономические связи между нашими странами продолжают динамично развиваться. Товарооборот устойчиво растет – в 2018 году достиг цифры в $6 млрд. Объем накопленных российских инвестиций в узбекскую экономику приближается к $9 млрд. В Узбекистане зарегистрировано более полутора тысяч предприятий с участием капитала из России", – отметил советник президента Российской Федерации Антон Кобяков.

"Партнерство между двумя странами носит долгосрочный, многоплановый и взаимовыгодный характер, основывается на принципах взаимного доверия, уважения и учета интересов друг друга. Благодаря личным дружественным связям и активному доверительному диалогу президентов наших стран – Шавката Мирзиеева и Владимира Путина – наше сотрудничество в последние годы переживает невиданный, исключительный по масштабу и охвату подъем, отвечающий стремлениям и чаяниям народов двух стран", - подчеркнул посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов.

Состоялся также обмен мнениями относительно перспектив запуска совместного российско-узбекского проекта с возможным участием Фонда Росконгресс, который способствовал бы продвижению деловых и культурных мероприятий в интересах укрепления торгово-экономического сотрудничества, увеличения притока инвестиций в экономику и развития бизнес-диалога. Со стороны России партнером Узбекистана по проведению мероприятий выступит Фонд Росконгресс.

Ботиржон Асадов отметил, что узбекская сторона особую значимость придает налаживанию взаимодействия с Фондом Росконгресс в подготовке и проведении крупных международных деловых мероприятий в Узбекистане.

В этом году в Восточном экономиечском форуме, который состоится во Владивостоке 4–6 сентября, также запланировано участие узбекской делегации. Организатором ВЭФ выступает Фонд Росконгресс.

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