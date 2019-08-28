"Уральские локомотивы" представили на Международной выставке в Москве "умный локомотив"

ТАСС, 28 августа. Завод "Уральские локомотивы" представил свои новейшие цифровые разработки в транспортном машиностроении в ходе Международного железнодорожного салона пространства 1520 PRO//Движение в Москве.

Как сообщают в пресс-службе завода, предприятие экспонирует в том числе "умный локомотив" 2ЭС7, оснащенный программным комплексом "Стоимость жизненного цикла онлайн", а также электронный журнал машиниста "ТУ-152э". "Оба проекта по средствам цифровых технологий способствуют объединению производителя, эксплуатации и сервиса для повышения экономической эффективности применения железнодорожной техники", - сказано в пресс-релизе.

"Уральские локомотивы" как производитель подвижного состава нового поколения активно интегрируют цифровые технологии на всех этапах выпуска и дальнейшего обслуживания своей техники. Разработанный специалистами завода совместно с ВНИИЖТ программный комплекс "Стоимость жизненного цикла онлайн" (ПКСЖЦ "онлайн") позволяет получать данные об экономической эффективности локомотива за весь жизненный цикл с удаленного рабочего места, а также декомпозировать каждую поездку и выявлять аспекты, снижающие эффективность.

С начала августа идет запуск демоверсии программного продукта на грузовых магистральных электровозах "Синара" (серии 2ЭС6), эксплуатируемых на Октябрьской железной дороге, и электровозе переменного тока 2ЭС7, курсирующем на Горьковской железной дороге. Исходные данные, необходимые для расчета и анализа, ПКСЖЦ "онлайн" получает в общем числе и из диагностических данных системы диспетчеризации "УЛ-сервис", внедренной на "Уральских локомотивах". Система диспетчеризации анализирует работу оборудования локомотивов и электропоездов по 700 параметрам.

"Для нас как для производителя в первую очередь важно оценить эффективность воплощенных технических решений в нашей продукции, проанализировать, какие требуются доработки и модернизации, - пояснил генеральный директор "Уральских локомотивов" Олег Спаи. – Но экономическая эффективность применения локомотивов возможна только при слаженной работе производства, сервиса и эксплуатации. Современные цифровые технологии позволяют сделать этот процесс максимально оперативным и прозрачным".

Второй проект – электронный журнал машиниста "ТУ-152э", разработанный "Уральскими локомотивами" совместно с Научно-производственным объединением САУТ, является реализацией проекта РЖД "Цифровая железная дорога". Он позволяет перейти с бумажного журнала машиниста на электронную версию. Программа повышает мобильность процессов при эксплуатации и обслуживании электровозов и электропоездов.

О предприятии

"Уральские локомотивы" (г. Верхняя Пышма, Свердловская область) специализируется на проектировании, производстве и техническом обслуживании подвижного состава нового поколения. Завод серийно выпускает грузовые магистральные электровозы постоянного тока "СИНАРА" (2ЭС6) с коллекторным тяговым приводом, грузовые магистральные электровозы постоянного тока "ГРАНИТ" (2ЭС10) с асинхронным тяговым приводом и скоростные электропоезда "Ласточка" различных модификаций, а также магистральный электровоз переменного тока серии 2ЭС7.

О салоне

Самый масштабный железнодорожный салон на пространстве колеи 1520, PRO//Движение.Экспо, проходит с 28 по 31 августа в Москве. Место проведения – Щербинка, экспериментальное кольцо АО "ВНИИЖТ". Разработчики и производители представят на Экспо как уже внедренные решения, так и технологии ближайшего будущего.

В программе заявлено более 700 предприятий и 2000 специалистов отрасли из 30 стран, которые будут работать на площадках. Общая площадь экспозиции превышает 20 тыс. кв. метров, будет представлено порядка 100 натурных образцов техники. По предварительным оценкам организаторов, число гостей и посетителей составит около 25 тыс. человек.