Россия и Люксембург обсудили развитие двустороннего экономического сотрудничества

Москва, 29 августа. В Москве состоялась встреча советника президента Российской Федерации Антона Кобякова с послом Люксембурга в России Жан-Клодом Кнебелером. Встреча была посвящена укреплению торгово-экономических связей, а также развитию сотрудничества в научно-технической и гуманитарной сферах.

"Российско-люксембургские отношения носят дружественный характер, основываясь на взаимных интересах обеих стран. Люксембург является крупным инвестором в российскую экономику. Мы успешно развиваем сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах. В марте этого года Великое Герцогство с официальным визитом посетил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. В ходе переговоров был достигнут ряд договоренностей о развитии кооперации в области инвестиций, высоких технологий, стартапов, мирного освоения космоса, металлургии, инжиниринга и машиностроения", - отметил советник президента Российской Федерации Антон Кобяков.

На регулярной основе поддерживается политический диалог между странами и осуществляются государственные визиты. Продолжают развиваться двусторонние межрегиональные связи, значительное количество регионов находится в прямом взаимодействии с партнерами из Люксембурга, наиболее активно – Тамбовская область. Активно сотрудничество в сфере культуры и образования. Укреплению российско-люксембургских культурных гуманитарных связей служит деятельность Российского центра науки и культуры (РЦНК), открытого в Люксембурге 10 ноября 2011 года.

Делегация Люксембурга является активным участником ведущих деловых мероприятий, организатором которых выступает Фонд Росконгресс. "Наша делегация примет участие в Восточном экономическом форуме 2019 года, уже во второй раз ее возглавит вице-премьер-министр Люксембурга Этьен Шнайдер. Участие в деловых мероприятиях Росконгресса напрямую способствует укреплению экономических связей и развитию конструктивного бизнес-диалога. В этой связи я особо хотел бы отметить Петербургский международный экономический форум, в котором я участвую с 2005 года. С уверенностью могу сказать, что это лучшее международное событие, которое я знаю", - говорит посол Люксембурга в России Жан-Клод Кнебелер.

Важным механизмом, способствующим развитию двусторонних экономических связей, является Смешанная комиссия по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Бельгийско-Люксембургским Экономическим Союзом (СМПК Россия - БЛЭС).

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