Губернатор Югры обсудила с жителями Ханты-Мансийска ход реализации в городе нацпроектов

ТАСС, 29 августа. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталья Комарова в среду, 28 августа, провела встречу с жителями Ханты-Мансийска на тему "Кто я в нацпроекте?", сообщают в региональном департаменте общественных и внешних связей.

"Мероприятие стало очередным в серии поездок главы региона по муниципалитетам округа, которые она начала в июле. В ходе рабочих визитов Наталья Комарова проводит открытые рабочие встречи с югорчанами, руководителями органов местного самоуправления, представителями трудовых коллективов. Одна из главных задач – вовлечение жителей автономного округа в реализацию национальных проектов, формирование соответствующего запроса от людей", - сказано в сообщении.

На встречу в Ханты-Мансийске пришли жители города, представители общественных организаций, руководители органов власти автономного округа и местного самоуправления.

По словам исполняющей обязанности главы города Натальи Дунаевской, для вовлечения граждан в принятие управленческих решений по реализации нацпроектов в августе прошлого года во всех муниципальных образованиях Югры прошли форсайт-сессии "Югра-2024". Их участниками стали более 200 хантымансийцев. Они выработали 107 предложений по повышению уровня и качества жизни, реализации национальных проектов. Некоторые идеи вошли в перечень мероприятий муниципальных программ.

О приоритетных задачах

В ходе встречи было отмечено, что на реализацию мероприятий национальных проектов в Ханты-Мансийске в 2019 году направлено почти 1,9 млрд рублей. В течение трех лет планируется направить на реализацию национальных проектов более 4 млрд рублей.

Самым финансовоемким является национальный проект "Жилье и городская среда" - более 1 млрд рублей. В текущем году в его рамках будет обустроено шесть общественных мест и одна дворовая территория. В планах следующего года по программе "Формирование комфортной городской среды" - обустроить не менее 12 объектов.

Одной из приоритетных задач национального проекта "Жилье и городская среда" является сокращение непригодного для проживания жилищного фонда. Количество деревянного многоквартирного жилого фонда в городе составляет 578 домов, из них 73 признаны аварийными и подлежат сносу в течение трех лет, требуется переселить 623 семьи.

Интересы горожан

В ходе встречи жители города поднимали вопросы, на которые, по их мнению, нужно обратить внимание. Так, родители детей-инвалидов озабочены судьбой нового здания для реабилитационного центра "Лучик". Наталья Комарова сообщила, что здание строится, до застройщика доведены требования, стандарты. "Надеемся, мы сможем купить объект, соответствующий потребностям", - сказала она.

Была затронута тема нехватки тьюторов, работающих с особенными детьми, низкого уровня квалификации некоторых из них. "В моем понимании тьютор – высококлассный специалист", - сказала глава региона и поручила департаменту образования и молодежной политики округа проанализировать систему подготовки таких специалистов.

Алена Русакова, многодетная мать, воспитывающая ребенка с расстройством аутистического спектра, поблагодарила губернатора за внимание, оказываемое в округе таким детям. "Спасибо за то, что вы поддерживаете таких деток. Мы, родители, благодарны за то, что в школе есть специальный класс. Он оборудован по последнему слову техники, есть все необходимое. Моя дочь стала более активно контактировать с педагогами, стала общаться с детьми. В июне она уже захотела в школу", - сказала Русакова.

Горожане в ходе встречи говорили о мероприятиях, которые необходимо реализовать в рамках национальных проектов "Образование", "Жилье и городская среда", "Здравоохранение", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", задавали волнующие их вопросы и здесь же получали ответы. Ряд вопросов взят губернатором округа и руководством города на контроль для дальнейшего решения.

На встрече, которая проходила в культурно-досуговом центре "Октябрь", работали консультационные площадки: представители исполнительных органов государственной власти Югры и органов местного самоуправления Ханты-Мансийска отвечали на волнующие жителей города вопросы.

Следующая встреча главы региона с жителями окружных территорий в подобном формате состоится в Нефтеюганске в КЦ "Юность" 31 августа в 15:00.

Традиция обратной связи

Наталья Комарова сама ежегодно посещает все муниципальные образования Югры и ведет открытые диалоги с югорчанами как лично, так и через свои аккаунты в соцсетях. Обратную связь с населением губернатор требует и от глав территорий Югры. Так, в ходе традиционных личных отчетов главы МО докладывают главе округа не только об итогах работы за год и перспективах развития территорий, но и об эффективности организации главой муниципального образования обратной связи с населением, форме использования обратной связи и ее результативности. О необходимости и результативности такой обратной связи губернатор неоднократно говорила в своих ежегодных посланиях.

В марте и апреле 2019 года состоялись 22 такие персональные встречи. Речь на них шла, прежде всего, о жилищных программах, в частности, о сносе балков в МО. "Такие встречи проходят каждый год. В этом году участие в таком формате впервые приняли первые заместители губернатора, курирующие вопросы экономики и внутренней политики", - рассказали ранее ТАСС в департаменте.

Оценка деятельности органов управления МО

Комплексная оценка деятельности всех органов управления МО осуществляется на основе анализа ряда показателей, среди которых, в первую очередь, показатели социально-экономического развития территории. Среди них - показатели ввода жилья, уровень заработной платы, безработицы, миграционный прирост; инвестиционные показатели - объем инвестиций в основной капитал, численность субъектов малого и среднего предпринимательства, численность экономически активного населения, денежные доходы на душу населения. Также в приоритете показатели, характеризующие уровень обеспеченности жителей объектами социальной сферы.

Среди приоритетных оценок, характеризующих деятельность органов управления и глав муниципальных образований, - показатели эффективности управления бюджетными средствами, социологические показатели, а также критерии, характеризующие общественно-политическую устойчивость, управляемость территории, включая уровень протестной активности, показатели реализации важнейших социальных региональных программ на территориях, а также эффективность обратной связи.