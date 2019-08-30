Сессия Координационного клуба Вольного экономического общества России состоится 5 сентября

Москва, 30 августа. В медиацентре "Российской газеты" 5 сентября в 12:00 пройдет экспертная сессия Координационного клуба Вольного экономического общества России, посвященная вопросам реализации целей и задач нацпроекта в сфере повышения производительности труда.

В мероприятии примут участие Сергей Бодрунов, президент ВЭО России и Международного Союза экономистов, Дмитрий Сорокин, научный руководитель Финансового университета при Правительстве РФ, Руслан Гринберг, научный руководитель Института экономики РАН, Сергей Рябухин, председатель комитета по бюджету и финансовым рынкам Совета Федерации ФС РФ, Дмитрий Пищальников, вице-президент "Опоры России" и другие эксперты.

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