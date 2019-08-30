Интенсив EASTBOUND.CAMP пройдет в рамках ВЭФ-2019

Москва, 30 августа. Во время V Восточного экономического форума в рамках проекта "Территория инноваций" Фонд Росконгресс, VEB Ventures и Дальневосточный фонд высоких технологий проведут первое специализированное мероприятие EASTBOUND.CAMP, целью которого является подготовка российских технологических компаний к выходу на международные рынки. Стартапы смогут проверить свои бизнес-идеи и получить комплексную экспертизу по продвижению проектов на глобальный рынок, а затем представят их потенциальным инвесторам из Индии и Китая.

Для проведения мероприятия выбран популярный формат тренировочного лагеря новичков "буткемп", когда участники собираются в одном месте для высокоинтенсивных занятий. Первый этап EASTBOUND.CAMP пройдет 3 сентября в технопарке "Русский" и займет полный день. В рамках него эксперты помогут командам составить список целей, ориентированных на долгосрочное развитие проекта, расскажут, какие вопросы в первую очередь интересуют венчурных инвесторов, научат работать со СМИ, дадут рекомендации по выходу на международные рынки и привлечению финансирования.

Второй этап состоится 4 сентября на Территории инноваций ВЭФ-2019 в формате соревновательной сессии. По традиции в жюри будут приглашены иностранные эксперты, а также потенциальные инвесторы в малые проекты из числа участников форума.

"В России много интересных идей, разработок и перспективных команд, которые способны создавать компании мирового уровня. Вместе с тем есть определенный дефицит состоявшихся проектов, готовых к самостоятельному диалогу с инвесторами. Особенно эта тенденция заметна в регионах. Для того, чтобы помочь компаниям ранних стадий, мы решили в этом году на ВЭФ провести новый формат конкурса – EASTBOUND.CAMP, который позволит обеспечить наиболее тесный, живой и продуктивный диалог между командами проектов и нашими экспертами", – сказал генеральный директор VEB Ventures Олег Теплов.

"Проведение такого интенсива, как EASTBOUND.CAMP, в рамках площадки "Территория инноваций" – важная инициатива, которая может вдохнуть новую жизнь в инновационный рынок Дальневосточного региона. Здесь еще много незанятых ниш, и можно реализовать самые амбициозные проекты. Традиционно на ВЭФ приезжают многочисленные делегации из Индии, Китая, Японии, Кореи и других стран. Мы видим их большую заинтересованность в российских технологических проектах", – отметил директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

"Миссия технопарка – стать мостом с двусторонним движением для российских стартапов и азиатских партнеров, для сотрудничества в сфере высоких технологий. В 2018 году, вступив в Ассоциацию азиатских технопарков, Ассоциацию зон высоких технологий, мы начали активную работу с иностранными партнерами. И такие мероприятия, как EASTBOUND.CAMP, позволяют как расширить круг партнеров технопарка, так и дать возможность нашим резидентам лишний раз "прокачать" и показать себя инвесторам здесь, фактически дома. Рады, что смотрим в одну сторону и двигаемся в одном направлении с нашими партнерами", – считает директор технопарка "Русский" Дмитрий Боровиков.

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