Глава Ямала рассказал уральскому полпреду о готовности региона к осенне-зимнему периоду

ТАСС, 30 августа. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов рассказал полномочному представителю президента РФ в УрФО Николаю Цуканову о готовности Ямала к осенне-зимнему периоду.

"В ходе рабочей встречи в Салехарде в четверг речь шла о готовности региона к предстоящему отопительному сезону и о работе, которую провели власти округа к началу учебного года во всех школах Ямала. Губернатор доложил о том, что срывов графика нет, основной объем теплогенерирующего оборудования подготовлен к отопительному периоду. Хорошими темпами идет и поставка топлива в отдаленные районы округа – досрочный северный завоз. Средний процент поставки дизельного топлива, газового конденсата, каменного угля и дров по округу – 63%", - сказано в сообщении пресс-службы главы региона.

Там отметили, что официально отопительный сезон на Ямале можно считать открытым уже с 22 августа. Первым тепло дали в отдаленном северном селе Гыда Тазовского района. На сегодняшний день подключены к теплу все социальные объекты в Ямальском, Тазовском, Приуральском, Красноселькупском районах и Новом Уренгое. В графике подключения – Надымский и Пуровский районы. До 1 сентября все социальные объекты Ямала традиционно будут получать тепло. При этом завершился отопительный сезон 2018-2019 годов лишь в третьей декаде июля - на все работы у коммунальщиков было немногим больше месяца.

Также губернатор рассказал полпреду о результатах летней работы по подготовке образовательных учреждений региона к новому учебному году: 338 из них полностью готовы к новому учебному году, в том числе 127 школ. Три школы и три детских сада находятся на капитальном ремонте - это школы №5 в Губкинском, №2 в Надыме и окружная санаторно-лесная школа в Салехарде, а также детские сады в Муравленко, Лабытнанги и Губкинском. Их воспитанники перераспределены в другие образовательные организации, в муниципалитетах разработаны маршруты движения автотранспорта. Все ребята начнут учебный год вовремя, сказано в сообщении.

"Дмитрий Артюхов подчеркнул, что Ямал активно работает над региональной составляющей национального проекта "Образование" по четырем ключевым линиям – инфраструктура, содержание, кадры, управление", - отметили в пресс-службе.