Главные баталии Кубка мира ФИДЕ пройдут в одном из самых футуристических зданий России

ТАСС, 30 августа. Главные баталии Кубка мира ФИДЕ в сентябре-октябре 2019 года развернутся в здании Югорской шахматной академии в центре Ханты-Мансийска, рассказали ТАСС в оргкомитете турнира.

Уникальное по своей архитектуре, единственное в России и одно из немногих в мире зданий принимало гостей уже через два года после закладки фундамента. В 2010 году, в ходе 39-ой Шахматной Олимпиады, здесь прошли конгресс ФИДЕ и выборы президента международной федерации шахмат. За девять лет академия приняла крупные международные форумы – Турнир претендентов, Кубок мира по шахматам, Гран-при, чемпионат мира среди женщин.

Об архитекторе

Проект трехуровневого здания без острых углов с окнами-смайликами, стилизованного под шахматную фигуру, разработал известный голландский архитектор Эрих Ван Эгераат (Erick van Egeraat). Наиболее значимые из его проектов – здание нидерландского финансового конгломерата ING Groep N.V. в Будапеште, художественная галерея в Корке (Ирландия), музей Дренте в Ассене (Нидерланды), главное здание Университета в Лейпциге. В России обрел известность как создатель "Города Столиц" в Москва-Сити, столичного Меркурий Сити Тауэр, автор концепции застройки кондитерской фабрики "Красный Октябрь", победитель конкурса на проектирование нового стадиона "Динамо", генпроектировщик Корпоративного Университета Сбербанка и других футуристических объектов.



О здании

Здание обладает высокой технологичностью и функциональностью. Площадь помещений - около 3 тыс. кв. м. Здесь расположились учебные классы, компьютерный кабинет и турнирный зал-трансформер. Вместительная трибуна, которая в собранном виде напоминает обычные полки, разбирается и за короткое время готова разместить зрителей. В специальном помещении хранится раздвижная стена, которая при необходимости разделяет зал пополам – например, для проведения конференций.

Интерьер – это сочетание дерева и стекла. Огромные окна от пола до потолка на первом этаже и маленькие оконные проемы на втором чередуются с внушительными панелями из дерева. Потолок венчают стеклянные лампы в виде шаров.

Здание - победитель архитектурно-строительной премии BestBuilding за оригинальный современный проект, реализованный с применением новаторских материалов и технологий строительства на фестивале "Зодчество-2011".

Сегодня в здании проводятся не только крупные международные турниры, сюда ежедневно приходят заниматься сотни детей. В оргкомитете отмечают, что с такой визитной карточкой, как Дом шахмат, Ханты-Мансийск часто называют неофициальной шахматной столицей страны. "Но, естественно, когда есть такая шахматная база, как в Ханты-Мансийске, у ребенка будут все условия для профессионального роста", - приводят там слова гроссмейстера Петра Свидлера, сказанные в очередной визит в югорскую столицу.

Второй дом для гроссмейстеров

По мнению губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой, для ведущих мировых гроссмейстеров Югра стала вторым домом. "Наши спортивные объекты позволяют проводить соревнования самого высокого уровня как в столице округа, так и в других муниципалитетах. И, надо сказать, что наш девиз – "Увидеть Югру – влюбиться в Россию" — хорошо известен и многократно подтвержден мировой спортивной общественностью", - сказала она в одном из интервью.

О Кубке мира ФИДЕ

Кубок мира ФИДЕ (12+) пройдет в Ханты-Мансийске с 9 сентября по 4 октября.

Организаторами соревнования выступают правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Международная шахматная федерация (ФИДЕ), Федерация шахмат ХМАО – Югры и Министерство спорта Российской Федерации.

Генеральный партнер – ООО "Газпромнефть-Хантос".

Официальный перевозчик – авиакомпания Utair.

Официальные партнеры соревнования – ПАО "Ростелеком", АУ "Югорская шахматная академия", Общероссийская общественная организация "Российская шахматная федерация", компания AB InBev Efes и ПАО "НК "Роснефть".

Официальный партнер ФИДЕ – ОАО "РЖД".

Генеральный информационный партнер – информационное агентство ТАСС.



Информационные партнеры – телеканал "Матч ТВ", социальная сеть World Of Chess, ОТРК "Югра", новостной портал Ugra-news.ru, общественно-политическая региональная газета "Новости Югры", еженедельное приложение "АиФ-Югра".