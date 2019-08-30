Мероприятия по линии Росконгресса за пять лет посетили делегации 206 стран и территорий

Москва, 30 августа. Министерство иностранных дел России подсчитало, что только по линии Фонда Росконгресс деловые мероприятия на территории России за последние пять лет посетили делегации 206 стран и территорий. Для сравнения, в Организацию Объединенных Наций (ООН) входят 193 государства.

"Несмотря на сложную внешнеполитическую обстановку, сегодня мы видим уверенный рост интереса к сотрудничеству с Россией со стороны многих государств и территорий. Бизнес-сообщество заинтересовано в развитии торгово-экономических связей с нашей страной, для многих стран Евросоюза мы являемся одним из ведущих партнеров, что позволяет нам успешно адаптироваться к санкциям ЕС и ответным мерам со стороны России. Восточный экономический форум, Петербургский экономический форум и другие крупнейшие деловые мероприятия, которые проходят на территории России, зарекомендовали себя площадкой международного диалога, местом встреч представителей делового сообщества для обмена лучшими практиками и компетенциями", – отмечает советник президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Фонд Росконгресс имеет внешнеэкономические соглашения с партнерами из 93 стран мира, на ключевых мероприятиях Фонда в течение года работают более 10 000 журналистов российских и международных СМИ.

В Санкт-Петербурге 6–8 июня 2019 года состоялся Петербургский международный экономический форум, в этом году мероприятие посетило беспрецедентное количество участников – более 19 000 человек из 145 стран мира, причем 1300 гостей – на уровне глав компаний. Впервые приняли участие такие страны, как Андорра, Антигуа и Барбуда, Кот-д`Ивуар, Лесото, Непал, Нигер, Сан-Марино, Сомали, Эсватини (forumspb.com ).

Восточный экономический форум – 2019 пройдет во Владивостоке, на острове Русский, с 4 по 6 сентября 2019 года. На форуме ожидается участие более 6000 человек из более чем 50 стран мира (forumvostok.ru ).

Со 2 по 5 октября в Москве пройдут мероприятия Российской энергетической недели – крупнейшей площадки для демонстрации перспектив российского топливно-энергетического комплекса и реализации потенциала международного сотрудничества в сфере энергетики. На мероприятии ожидается участие более 9000 гостей из более чем 60 стран мира (rusenergyweek.com ).

В Сочи 22–24 октября под сопредседательством президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Арабской Республики Египет Абдель Фаттаха ас-Сиси, председателя Африканского союза, состоятся Саммит "Россия – Африка" и Экономический форум. Это первое в истории российско-африканских отношений мероприятие такого уровня, на которое приглашены главы всех государств Африканского континента, а также руководители крупнейших субрегиональных объединений и организаций (summitafrica.ru ) .

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