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Мероприятия по линии Росконгресса за пять лет посетили делегации 206 стран и территорий

Фонд Росконгресс имеет внешнеэкономические соглашения с партнерами из 93 стран

Москва, 30 августа. Министерство иностранных дел России подсчитало, что только по линии Фонда Росконгресс деловые мероприятия на территории России за последние пять лет посетили делегации 206 стран и территорий. Для сравнения, в Организацию Объединенных Наций (ООН) входят 193 государства.

"Несмотря на сложную внешнеполитическую обстановку, сегодня мы видим уверенный рост интереса к сотрудничеству с Россией со стороны многих государств и территорий. Бизнес-сообщество заинтересовано в развитии торгово-экономических связей с нашей страной, для многих стран Евросоюза мы являемся одним из ведущих партнеров, что позволяет нам успешно адаптироваться к санкциям ЕС и ответным мерам со стороны России. Восточный экономический форум, Петербургский экономический форум и другие крупнейшие деловые мероприятия, которые проходят на территории России, зарекомендовали себя площадкой международного диалога, местом встреч представителей делового сообщества для обмена лучшими практиками и компетенциями", – отмечает советник президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Фонд Росконгресс имеет внешнеэкономические соглашения с партнерами из 93 стран мира, на ключевых мероприятиях Фонда в течение года работают более 10 000 журналистов российских и международных СМИ.

В Санкт-Петербурге 6–8 июня 2019 года состоялся Петербургский международный экономический форум, в этом году мероприятие посетило беспрецедентное количество участников – более 19 000 человек из 145 стран мира, причем 1300 гостей – на уровне глав компаний. Впервые приняли участие такие страны, как Андорра, Антигуа и Барбуда, Кот-д`Ивуар, Лесото, Непал, Нигер, Сан-Марино, Сомали, Эсватини (forumspb.com).

Восточный экономический форум – 2019 пройдет во Владивостоке, на острове Русский, с 4 по 6 сентября 2019 года. На форуме ожидается участие более 6000 человек из более чем 50 стран мира (forumvostok.ru).

Со 2 по 5 октября в Москве пройдут мероприятия Российской энергетической недели – крупнейшей площадки для демонстрации перспектив российского топливно-энергетического комплекса и реализации потенциала международного сотрудничества в сфере энергетики. На мероприятии ожидается участие более 9000 гостей из более чем 60 стран мира (rusenergyweek.com).

В Сочи 22–24 октября под сопредседательством президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Арабской Республики Египет Абдель Фаттаха ас-Сиси, председателя Африканского союза, состоятся Саммит "Россия – Африка" и Экономический форум. Это первое в истории российско-африканских отношений мероприятие такого уровня, на которое приглашены главы всех государств Африканского континента, а также руководители крупнейших субрегиональных объединений и организаций (summitafrica.ru).

Возрастная категория 18+.

Официальный сайт Фонда Росконгресс www.roscongress.org, на котором можно найти аналитическую информацию по итогам всех мероприятий через Информационно-аналитическую систему Росконгресс. 

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