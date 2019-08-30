Города Тобольск и Ишим Тюменской области получили федеральные гранты на благоустройство

ТАСС, 30 августа. Города Тобольск и Ишим Тюменской области победили во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и стали обладателями федеральных грантов в размере 85 млн рублей каждый. Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал распоряжение о направлении денежных средств в размере 170 млн рублей в бюджеты этих муниципалитетов, сообщили в пятницу в пресс-службе главы региона.

В Тобольске на реализацию проекта "Благоустройство и развитие Базарной площади и ул. Мира" в целом потребуется более 140 млн рублей. Финансирование мероприятий планируется осуществить за счет федерального (85 млн рублей в форме гранта) и областного бюджетов.

В Ишиме средства будут направлены на обустройство бульвара Белоусова в 3-м Северном микрорайоне. К концу 2020 года в жилом массиве появятся спортивная площадка, зона отдыха и пространство для размещения объектов общепита. Общая стоимость проекта составляет более 180 млн рублей, 85 млн рублей – средства федерального гранта, остальные деньги - из областного и местного бюджетов.

"Деньги в размере более 142 млн рублей, необходимые для полного завершения этих проектов, будут включены на 2020 год в проект закона Тюменской области "Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", - отмечают в пресс-службе.

Работа по созданию комфортной городской среды, развитию жилищно-коммунальной инфраструктуры идет в Тюменской области давно. "Программа благоустройства дворовых территорий существует в Тюмени много лет. Мы особенно гордимся тем, что реализуем ее совместно с жителями, которые принимают участие в разработке проектов и приемке выполненных работ. В результате каждый вложенный в эту программу бюджетный рубль дает максимальный эффект. Наша приоритетная задача – чтобы все населенные пункты Тюменской области были уютными, благоустроенными и удобными для людей", – напоминают в пресс-службе слова Александра Моора.

О конкурсе

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды организован по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина и впервые состоялся в 2018 году. Мероприятие вызвало большой интерес и поддержку регионов, муниципальных образований и особенно жителей. В связи с этим было принято решение проводить конкурс ежегодно уже в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда". В нем могут участвовать малые города с численностью до 100 тыс. человек включительно, а также исторические поселения федерального и регионального значения.