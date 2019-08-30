Состоялась ежегодная конференция "Комплаенс-сегодня: защититься от рисков и выйти в плюс"

ТАСС, 30 августа. В Москве 29 августа состоялась II Ежегодная конференция "Комплаенс-сегодня: защититься от рисков и выйти в плюс".

В рамках мероприятия ведущие эксперты обсудили общемировую тенденцию перехода на стандарты социально-ответственного бизнеса, когда перед компаниями все острее встает вопрос этичного ведения предпринимательской деятельности. Участники попытались ответить на вопрос "Как внедрить эффективную комплаенс-систему и создать механизм профилактики и недопущения нарушений?".

Руководитель направления комплаенс УК "РОСНАНО" Юлия Циндик выступила на конференции с докладом по теме "Как построить эффективную комплаенс-функцию". На примере формирования комплаенс-функции УК "РОСНАНО" Юлия Циндик пояснила ключевые этапы внедрения этой системы.

По ее мнению, на начальной стадии и в процессе внедрения функции важную роль играет аналитический этап, в ходе которого оцениваются текущие бизнес-процессы компании, состояние регуляторной среды, составляется реестр комплаенс-рисков и выявляются наиболее критичные для бизнеса риски с определением "держателей" бизнес-процессов. "Необходимо тщательно проанализировать, как компания оценивает свои риски. Бывает, что реальный ущерб по риску на данном этапе может быть недооценен", − отметила автор доклада.

На основе выявленных рисков формируется годовой риск-ориентированный комплаенс-план или программа, которая представляется заинтересованным лицам (cовету директоров, менеджменту и другим стейкхолдерам).

На базе одобренного документа проводятся мероприятия по снижению комплаенс-рисков, оптимизации бизнес-процессов или отдельных процедур. "Важным элементом системы является проведение обучения и информирования. Например, в РОСНАНО новые работники проходят курс "Противодействия коррупции", знакомятся с корпоративными правилами ожидаемого поведения, на внутреннем портале получают информацию об этике и конфликте интересов, тенденциях в области антикоррупционного законодательства", − уточнила руководитель направления комплаенс УК "РОСНАНО".

Значимым этапом по внедрению комплаенс-функции также является переоценка рисков, оценка комплаенс-плана: достигнуты ли цели, какие произошли улучшения и что требует доработки. "Кроме того, важным является раскрытие результатов проделанной работы. Так работает социально-ответственный бизнес. В частности, в РОСНАНО на основе годового Антикоррупционного плана составляется отчет о проведенных мероприятиях, который представляется cоветам директоров АО "РОСНАНО" и ООО "УК "РОСНАНО", − отметила Юлия Циндик.

В качестве примера универсального инструмента по оценке эффективности внедренных комплаенс-программ Юлия Циндик обратила внимание участников конференции на прохождение сертификации. По ее словам, УК "РОСНАНО" в ближайшее время планирует пройти сертификацию антикоррупционной программы на достаточность и эффективность внедренных процедур.

Акционерное общество "РОСНАНО" создано в марте 2011 года путем реорганизации государственной корпорации "Российская корпорация нанотехнологий". АО "РОСНАНО" содействует реализации государственной политики по развитию наноиндустрии, инвестируя напрямую и через инвестиционные фонды нанотехнологий в финансово эффективные высокотехнологичные проекты, обеспечивающие развитие новых производств на территории Российской Федерации. Основные направления инвестирования: электроника, оптоэлектроника и телекоммуникации, здравоохранение и биотехнологии, металлургия и металлообработка, энергетика, машино- и приборостроение, строительные и промышленные материалы, химия и нефтехимия. Благодаря инвестициям РОСНАНО на данный момент открыто 103 завода и R&D центра в 37 регионах России. В течение пяти лет компания работает с прибылью.

Функцию управления активами АО "РОСНАНО" выполняет созданное в декабре 2013 года Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "РОСНАНО", председателем правления которого является Анатолий Чубайс.

Задачи по созданию нанотехнологической инфраструктуры и реализации образовательных программ выполняются Фондом инфраструктурных и образовательных программ, также созданным в результате реорганизации госкорпорации.

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Пресс-служба УК "РОСНАНО"

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