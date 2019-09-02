Нобелевский лауреат по экономике Даниэль Канеман выступит на MTT Forum

Москва, 2 сентября. В Москве в Центре международной торговли 7 октября состоится MTT Forum . Это знаковое деловое событие в честь юбилея телекоммуникационной компании МТТ. Форум посвящен новым подходам к переговорам, созданию коммерческих предложений и принятию качественных решений в условиях неопределенности.

Главным пунктом программы станет выступление нобелевского лауреата по экономике Даниэля Канемана — знаменитого скептика в вопросе об эффективности человеческой интуиции. Канеман — психолог, а не экономист, но его открытия в области психологии принятия решений имели огромное влияние на развитие экономических моделей и легли в основу современной поведенческой экономики.

В ходе своей карьеры Даниэль Канеман убедительно продемонстрировал, что интуиция, в том числе интуиция экспертов, предсказуемо ошибается во многих ситуациях. Эти ошибки носят не случайный, а системный характер. Еще хуже то, что даже доскональное изучение пороков интуиции не помогает человеку улучшить собственные интуитивные решения — они продолжают содержать системные ошибки. Канеман видит выход в том, чтобы четко понимать, в каких случаях на интуицию полагаться можно, а в каких нельзя — и, при необходимости, отказываться от продиктованных ею решений и искать более осознанные способы решения задач.

В рамках MTT Forum Даниэль Канеман выступит в формате открытого интервью. Модератором будет Джозеф Пайн — создатель термина "экономика впечатлений" и автор одноименного бестселлера.

Джозеф Пайн также прочитает на форуме лекцию о том, как повысить стоимость коммерческого предложения в любой отрасли, от ресторанного дела до производства бульдозеров, с помощью продажи впечатлений.

Пайн — всемирно известный эксперт по созданию уникального клиентского опыта и популяризатор концепции "массовой кастомизации". Свой подход к разработке и позиционированию продукта он отточил на практике, занимая руководящие должности в IBM. Пайн также занимался исследованиями возможностей массовой кастомизации в Массачусетском технологическом институте. В настоящее время он возглавляет собственную консалтинговую фирму Strategic Horizons.

На форуме также выступит психолог и эксперт по переговорам Марк Гоулстон. В России он известен как автор книг "Я слышу вас насквозь", "Искусство влияния" и "Ментальные ловушки на работе". Марк Гоулстон руководил программой по обучению искусству переговоров агентов ФБР. В настоящее время он консультирует топ-менеджеров крупных корпораций. Среди его клиентов — компании British Airways, Goldman Sachs, FedEx, Disney и Accenture.

MTT Forum соберет собственников бизнеса, генеральных директоров, руководителей отделов продаж, HR и маркетинга. В программе приветственный завтрак, выступления Даниэля Канемана, Марка Гоулстона и Джозефа Пайна, а также ужин для VIP-участников, где они смогут в неформальной обстановке пообщаться и сфотографироваться cо спикерами форума.

Организационный партнер форума — компания BBI, известная на рынке деловых мероприятий Москвы по лекциям таких спикеров, как Нассим Талеб, Ицхак Адизес, Дэйв Логан, Джеффри Лайкер и Маршалл Голдсмит.

Организаторы мероприятия: ОАО "МТТ" (Межрегиональный ТранзитТелеком), компания BBI — стандарт деловых мероприятий.

Подробная информация и билеты по ссылке: MTT Forum.

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