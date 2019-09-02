Главные проблемы развития человеческого капитала России обсудят на Мосфинфоруме

Москва, 2 сентября. Актуальные проблемы развития кадрового капитала России обсудят 13 сентября в рамках тематической сессии Московского финансового форума "Создание условий для самореализации и раскрытия талантов как фактор социально-экономического развития".

Модератором сессии выступит проректор, директор Высшей школы государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комисаров. В числе спикеров приглашены председатель экспертного совета конкурса "Лидеры России 2018-2019" Павел Безручко, руководитель Фонда "Талант и успех", представитель образовательного центра "Сириус", член Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию Елена Шмелева, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, директор направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив Дмитрий Песков, заместитель председателя Центрального банка РФ Руслан Вестеровский, старший управляющий директор – директор Проектного офиса и Офиса Agile-трансформации ПАО "Сбербанк" Ксения Яшина, статс-секретарь — заместитель министра финансов РФ Юрий Зубарев и другие эксперты.

В дискуссии примут участие руководители проектных офисов и HR-служб Северстали, Ростелекома, МТС, Сибура, SAP, Ростеха, ГК "Российский экспортный центр", PricewaterhouseCoopers, Boston Consulting Group, а также Strategic Business Partner, НИУ ВШЭ, РАНХиГСа, Центра стратегических разработок, Счетной Палаты Российской Федерации, Министерства экономического развития Российской Федерации, АНО "Россия – страна возможностей", МГУ им. Ломоносова, готовые поделиться передовыми практиками в сфере оценки, отбора и обучения персонала.

"Программы тестирования и обучения сотрудников работают достаточно успешно. Однако во многих случаях работодатели по итогам обучения в силу разных причин не могут предложить карьерные возможности получившим дополнительные знания и навыки сотрудникам. В итоге люди не находят применения своим новым компетенциям. Возникают завышенные ожидания и разочарования. Одновременно встает вопрос и об оправданности траты денег и времени на обучение. В связи с этим особую актуальность приобретают вопросы эффективной ротации, карьерного роста талантливых профессионалов, которые в условиях конкуренции среди работодателей могут сделать выбор в пользу того, кто готов предложить более высокую позицию, более привлекательные условия работы", — рассказывает статс-секретарь - заместитель министра финансов РФ Юрий Зубарев.

Сегодня в России действует ряд программ оценки, отбора и обучения специалистов с высоким потенциалом, реализуемых АНО "Россия - страна возможностей" и другими институтами развития. Благодаря этой масштабной работе и распространению программ корпоративного обучения в стране возникает новое поколение амбициозных высококвалифицированных профессионалов, которым зачастую оказывается сложно адаптироваться к корпоративной иерархии и стандартам работы.

"Конкурс "Лидеры России" позволяет управленцам проверить себя в рамках открытого конкурса и получить объективную обратную связь о своих компетенциях. Победители получают возможности для дальнейшего профессионального развития: наставника из числа ведущих управленцев страны, образовательные гранты, но главное – горизонтальные связи с другими участниками конкурса, возможности для реализации совместных проектов. Помимо федерального конкурса "Лидеры России", большое значение для развития кадров приобретают внутренние конкурсы, проводимые в государственных учреждениях и компаниях среди своих сотрудников. В настоящее время такие локальные конкурсы, в частности, проводятся в Минэкономразвития, ФНС России, компании Россети, а также внутри целых субъектов федерации", — отметил Алексей Комиссаров, генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей", проректор РАНХиГС, директор Высшей школы государственного управления.

Ведущие эксперты страны в области отбора, подготовки и развития, руководители HR-подразделений российских и зарубежных компаний, кадровых служб госучреждений обсудят преимущества и недостатки действующих программ оценки и обучения специалистов, проблемы адаптации высокоэффективных амбициозных сотрудников к существующим в корпоративном и государственном секторах стандартам, а также вопросы работы российских институтов развития талантов.

Как удовлетворить потребности в самореализации сотрудников с высоким потенциалом? Как компаниям удержать высокоэффективных амбициозных работников в отсутствие возможности гарантировать быстрый карьерный рост? Что поможет остановить интеллектуальную миграцию перспективной молодежи? Эти и другие вопросы – в центре внимания участников Мосфинфорума.

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