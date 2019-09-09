Москва, 9 сентября. В рамках ВЭФ дан старт заявочной кампании для участия в премии "Звезда Дальнего Востока". III общественно-деловая премия "Звезда Дальнего Востока" пройдет в рамках фестиваля "Дни Дальнего Востока в Москве" в декабре 2019 года.

Премия будет представлена в новом, расширенном формате, в ней будут участвовать все 11 регионов ДФО, а также представители зарубежных инвесторов, об этом рассказал во время презентации на Восточном экономическом форуме управляющий партнер коммуникационного агентства Publicity Ян Ханов, представитель оператора премии.

Мероприятие проводится с 2017 года и проходит в рамках ежегодного фестиваля "Дни Дальнего Востока в Москве". По словам вице-премьера - полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева, премией поощряются лучшие работодатели, инвесторы, получатели "дальневосточного гектара". "За всеми достижениями в социально-экономическом преобразовании Востока страны стоит совместная работа федеральных властей, регионов, бизнес-сообщества, представителей СМИ", - считает вице-премьер.

За два года проведения премии "Звезда Дальнего Востока" определено 48 лауреатов, представляющих бизнес, общество и медиа, которые уже получили почетное признание за вклад в развитие Дальнего Востока. Цель премии - показать Дальний Восток как "территорию роста" и национальный приоритет в развитии России. "Нужно говорить о Дальнем Востоке, показывать, что эта красивая и самобытная земля не так и далеко, а жить там интересно, потому что там реализуется много инвестиционных проектов, в которых можно принять участие, изменив свою биографию", - отметил Юрий Трутнев.

Новый формат премии подразумевает два этапа отбора номинантов. Региональный этап, в рамках которого каждый регион ДФО сможет выдвинуть своих кандидатов по соответствующим номинациям через региональные оргкомитеты, однако, и сами желающие также смогут подать заявки самостоятельно через сайт премии. В финал попадут номинанты, прошедшие уже федеральный отбор членами жюри, в которое войдут, по аналогии с предыдущими годами, широко известные представители экспертного сообщества, образования, культуры, СМИ. Заявку можно направить с помощью официального сайта www.премия-звезда.рф .

По итогам регионального отбора планируется определить 99 полуфиналистов премии, которые войдут в "Золотую сотню" перспективных лидеров, развивающих Дальний Восток. Три номинанта в каждой из номинаций будут приглашены в Москву для участия в церемонии награждения. Имена победителей в каждой из номинаций будут названы непосредственно на сцене в рамках церемонии вручения премии в Москве.

Организаторами премии выступает Аппарат полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Официальный сайт премии "Звезда Дальнего Востока" - www.премия-звезда.рф.

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