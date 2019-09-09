Сборная Чечни "Ахмат" заняла 11 место на Чемпионате мира по парусному спорту

Грозный, 9 сентября. В выходные, 7-8 сентября, в Великобритании завершился Чемпионат мира по парусному спорту в классе яхт J/70. За пять гоночных дней было проведено 14 гонок. Впервые в регате принимала участие сборная Федерации парусного спорта Чеченской Республики.

По итогам соревнований среди сильнейших яхтсменов мира команда "Ахмат" заняла 11 место из 77 команд. Всего в регате принимали участие спортсмены из 20 стран мира.

"Для нашей сборной это отличный результат, учитывая, что команда создана только первый год и у нас нет своей материально-технической базы для тренировок, своей лодки с комплектами парусов для участия в соревнованиях такого уровня, - отметил президент Федерации парусного спорта Чеченской Республики, капитан команды "Ахмат" Хасан Хаджиев. – Огромное спасибо команде за сплоченность и волю к победе и отдельная благодарность нашим друзьям из российских команд. Мы были вместе и поддерживали друг друга!"

Следующими соревнованиями для сборной Федерации парусного спорта Чеченской Республики "Ахмат" станут Чемпионат России в классе J/70, Чемпионат России в классе SB20 и Зимняя серия Национальной парусной Лиги.

Cборная Федерации парусного спорта Чеченской Республики "Ахмат": Роман Константинов, Михаил и Максим Шереметьевы, Александр Божко – рулевой, Хасан Хаджиев – капитан.

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