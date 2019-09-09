Выставку "Улица Дальнего Востока" в рамках ВЭФ-2019 посетило порядка 48 тыс. человек

Москва, 9 сентября. Выставка "Улица Дальнего Востока", организованная Фондом Росконгресс и аппаратом полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, традиционно является площадкой для привлечения инвесторов и обсуждения проектов на Восточном экономическом форуме. По предварительным подсчетам, ее посетителями стали 48 тыс. человек, причем более 40 тыс. побывали на ней за последние два дня. Выставка проходила 3-8 сентября 2019 года.

Как пояснили в Фонде Росконгресс, 7 сентября выставку посетили 10 тыс. жителей и гостей Владивостока, в том числе 3 тыс. человек из таких социальных категорий, как многодетные семьи, пенсионеры, ветераны и представители молодежных организаций. 8 сентября, когда выставка стала открытой для всех желающих, ее гостями стали более 31 тыс. человек.

"Традиционно все регионы представили свои композиции на "Улице Дальнего Востока". Хочу отметить, что как выставка возможностей регионов она сделала еще один шаг вперед. Для регионов это уникальная возможность. Сложно представить, где еще можно презентовать регион на площадке с таким количеством стран, гостей, руководителей компаний. Ни у одного региона таких возможностей нет на Дальнем Востоке и, пожалуй, в России тоже, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. Это важно, интересно", – считает заместитель председателя правительства Российской Федерации – полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Гости выставки могли познакомиться с уникальными особенностями, экономическим потенциалом, туристическими возможностями и культурными традициями Дальнего Востока. Продукция его регионов пользуется популярностью. В этом году она была представлена в павильоне "Таежные промыслы" и на рыбном рынке. В общей сложности было привезено 18,5 т продукции, в том числе ягоды, морепродукты, дикоросы, мед, чаи, консервы, грибы и мясная продукция. Каждый регион предоставил свои знаковые продукты и товары. Так, для проведения дегустации салата "Таежный" в зоне "Таежные промыслы" Хабаровским краем было доставлено 400 кг папоротника-орляка. Этого достаточно для приготовления 4500 порций салата. Ежедневно в павильоне и на рыбном рынке для продажи и дегустаций готовилось более 3000 порций блюд и 1500 порций смузи.

Свои кулинарные возможности регионы демонстрировали и в собственных павильонах. Около 1300 порций кваса и холодных напитков и порядка 700 порций травяного чая и кофе выпили посетители эко-бара в павильоне Приморского края.

Также на площадке для гостей ВЭФ выступили юные балерины, были исполнены оперные партии. Чукотский мастер привез с собой на выставку около 30 уникальных бубнов, выполненных и расписанных вручную, 250 гостей павильона Магаданской области приняли участие в школе старателей. В общей сложности они намыли около одного килограмма золота, которого хватит, чтобы изготовить цепочку длиной почти 120 м. Забайкальский край за первые три дня выставки приготовил для гостей павильона более 7000 бууз (традиционное блюдо) и вареников по-забайкальски с бараниной.

За время работы павильона Сахалина было отправлено 1950 фотографий-открыток, сделанных на фоне экспозиции Сахалинской области. Также около 700 гостей продегустировали синегорскую питьевую минеральную лечебную воду, и более 800 посетителям подарили баночки с синегорской лечебной грязью. За три дня работы павильона Хабаровского края посетители сделали 1500 фотографий в интерактивной фотозоне "Рыбалка в Хабаровском крае" и разрисовали 450 военных и гражданских судов в интерактивной зоне "Судостроение".

В павильоне Камчатского края на дегустации было съедено около 5 л красной икры. В павильоне Амурской области было продано 400 кг меда, выпито 180 л кваса и сварено более 1000 чашек кофе. Также гости съели более тысячи порций салата из соевого мяса. Около 500 посетителей павильона Чукотки приняли участие в мастер-классе по игре на бубне от Анатолия Омрынвата.

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