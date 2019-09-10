Картины и рисунки Якоба Йорданса из собраний России покажут в Пушкинском музее

Москва, 10 сентября. ГМИИ им. А.С. Пушкина представляет выставку "Русский Йорданс". Картины и рисунки Якоба Йорданса из собраний России", которая расскажет о знаковых работах фламандского художника Якоба (Жака) Йорданса и об интересе к его творчеству в России. На выставке впервые будут показаны практически все произведения мастера, которые находятся в собраниях российских музеев: ГМИИ им. А.С. Пушкина, Государственного Эрмитажа, Екатеринбургского музея изобразительных искусств, Нижегородского государственного художественного музея и Пермской государственной художественной галереи. Одна из работ художника предоставлена Свято-Троицкой Александро-Невской лаврой (Санкт-Петербург). В экспозиции 18 картин и 31 рисунок, отражающие основные этапы творческой биографии мастера, разнообразие видов и жанров, в которых он работал, и эволюцию его стиля.

Якоб (Жак) Йорданс (1593–1678) — один из самых значительных живописцев фламандской школы наряду с Рубенсом и Ван Дейком. Он работал практически во всех жанрах: создавал картины на религиозные, мифологические, исторические сюжеты, писал портреты и натюрморты, отдавая предпочтение бытовым композициям с элементами бурлеска. В юном возрасте Йорданс начал учиться живописи у популярного в свое время антверпенского исторического живописца и портретиста Адама ван Ноорта, который сейчас также известен как один из учителей Рубенса. Произведения Йорданса отличают барочная выразительность пластических форм, прославляющая красоту и изобилие материального мира, торжественное звучание колорита и изобретательность в построении композиции. Он уравнял в своих работах возвышенные и земные темы, что отвечало общей жизнеутверждающей направленности фламандского искусства. В творческом формировании художника важным этапом стало такое интернациональное течение, как караваджизм, однако Йорданс остался независимым в глубоко индивидуальных живописных приемах и тематике своего искусства.

В названии выставки "Русский Йорданс" сделан акцент на том, что в экспозиции объединены работы художника, находящиеся именно в российских собраниях. Большинство из них оказались в России уже во второй половине XVIII века и происходят из лучших европейских коллекций того времени: британской (Роберта Уолпола), французской (Пьера Кроза), немецких (Эрнеста Гоцковского и графа Генриха фон Брюля). Часть картин была куплена императрицей Екатериной II для основанного в 1764 году Эрмитажа. Именно Екатерина II приобрела из одного берлинского собрания монументальную работу Йорданса "Оплакивание Христа", а затем подарила ее Александро-Невской лавре в Санкт-Петербурге. Русская аристократия вслед за императрицей стала собирать картины фламандских мастеров золотого века и, в частности, произведения Йорданса.

Российские музеи обладают интересной, хотя и численно небольшой, коллекцией живописи Йорданса, позволяющей показать лучшие образцы его искусства почти во всех жанрах. Хронологически эти произведения относятся к периоду с момента получения художником звания свободного мастера гильдии Святого Луки в Антверпене до середины 1660-х годов. Важной частью выставки стали четыре картины, предоставленные российскими региональными музеями, — "Христос и самаритянка" (Нижегородский государственный художественный музей), "Мелеагр и Аталанта" (Екатеринбургский музей изобразительных искусств), "Павел и Варнава в Листре" и "Пир короля" (обе — Пермская государственная художественная галерея). До сих пор они были мало известны как специалистам, так и широкой публике. Впервые в Москве будет выставлена работа "Оплакивание Христа", хранящаяся в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге. Произведение во второй раз (после Государственного Эрмитажа) за 225 лет покинуло лавру для экспонирования в ГМИИ им. А.С. Пушкина.

В течение последних лет несколько картин художника прошли серьезную реставрацию, над их изучением работали ведущие российские ученые. В частности, картина из Екатеринбургского музея изобразительных искусств "Мелеагр и Аталанта", прежде считавшаяся репликой известного произведения Йорданса, на основании обнаруженной реставраторами авторской подписи была определена как подлинная работа мастера, относящаяся к раннему периоду его творчества.

Даты проведения: 17 сентября – 30 ноября 2019 года.

Дата и время пресс-показа: 16 сентября 2019 года, 12:00.

Место проведения: Главное здание (залы 9, 10), ул. Волхонка, д. 12.

Куратор выставки: Вадим Анатольевич Садков, заведующий отделом искусства старых мастеров ГМИИ им. А.С. Пушкина.

Возрастная категория 16+.

Пресс-служба ГМИИ им. А.С. Пушкина:

119019, Москва, ул. Волхонка, 12; +7 499 678 3427

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