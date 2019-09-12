Участие граждан в развитии территорий обсудят на форуме "Сообщество" в Мичуринске

Москва, 12 сентября. Пятый в этом году форум Общественной палаты РФ "Сообщество" состоится 26–27 сентября в одном из самых значимых промышленных и культурных городов Тамбовской области — в наукограде Мичуринск.

Тема форума — "Глубинная Россия. Возможности для развития малых городов и сельских территорий".

Проблема гражданского участия в развитии родных территорий станет одним из важнейших вопросов, которые обсудят эксперты в рамках форума. По словам генерального директора центра социального проектирования "Платформа" Дмитрия Лисицина, активность граждан в решении проблем малых городов и сел напрямую связана с ростом экономических сил тех или иных территорий.

"Мы планируем обсудить проблематику лидерства. Когда на территории что-то получилось, мы понимаем, что за этим стоит конкретный человек. То есть кому-то было не лень писать письма, контролировать, жертвовать деньги, собирать жителей. Вопрос в том, что на каких-то территориях эти люди есть, а где-то их нет. Необходимо способствовать тому, чтобы этих людей становилось больше", — пояснил Лисицин.

Как добавил эксперт, место проведения форума выбрано неслучайно: Мичуринск — это типичный образчик глубинной России и в данном случае является идеальным местом для обсуждения вопросов развития малых городов. "Дело в том, что есть территории, которые содержат в себе источники роста и развития своей локальной экономики, и Мичуринск, безусловно, относится к этой категории", — добавил Лисицин.

Регистрация на форум для участников и СМИ открыта по ссылке.

Форум "Сообщество" — это открытая рабочая площадка для гражданских активистов, представителей НКО и просто неравнодушных людей, готовых заниматься социально направленной работой. Задача форума — выявить лучшие региональные и федеральные практики гражданской активности, объединить единомышленников, придать импульс развитию гражданского общества в регионах. Окружные форумы ОП РФ посвящены проблематике федерального уровня, рассмотренной через призму наработок конкретного региона.

По итогам форумной кампании будут подготовлены предложения для итогового форума, который состоится в конце года в Москве, а также тезисы для доклада ОП РФ о состоянии гражданского общества за текущий год.

К участию приглашаются представители НКО, гражданские активисты, добровольцы, волонтеры, журналисты, бизнесмены, чиновники федерального и регионального уровня и все граждане, неравнодушные к процессам, происходящим в гражданском обществе, и желающие принять участие в активном изменении страны.

Возрастная категория 18+.