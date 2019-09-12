Воронежские школы с высоким качеством образовательных услуг получат до 1 млн рублей

ТАСС, 12 сентября. На первом заседании осенней сессии Воронежской областной думы, которое прошло в четверг под председательством спикера Владимира Нетесова, был принят ряд законов, касающихся социальной сферы.

Как сообщили в пресс-службе регионального законодательного органа, в частности, депутаты утвердили законопроект об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в регионе на следующий год. В Воронежской области прожиточный минимум пенсионера в 2020 году составит 8750 рублей. Для определения величины прожиточного минимума, который устанавливается сроком на год, специалисты учли данные Воронежстата, стоимость потребительской корзины в регионе и другие затраты.

Как напомнил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов, законопроект "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Воронежской области на 2020 финансовый год" был разработан для установления суммы социальной доплаты к пенсии.

"Величина прожиточного минимума устанавливается ежегодно на уровне региона и доводится до сведения Пенсионного фонда Российской Федерации не позднее 15 сентября года, предшествующего наступлению финансового года, на который она установлена. Социальная доплата к пенсии устанавливается неработающим пенсионерам, общая сумма материального обеспечения которых не достигает величины прожиточного минимума пенсионера в регионе. Социальная доплата данной категории граждан будет осуществляться за счет средств федерального бюджета Пенсионным фондом РФ", – пояснил Нетесов.

В рамках обсуждения законопроекта депутаты высказали предложение посвятить один из ближайших "Часов исполнительной власти", которые регулярно проводятся в Воронежской областной Думе, вопросам пенсионного обеспечения жителей региона.

Кроме того, в ходе заседания были внесены изменения в закон "О специализированном жилищном фонде Воронежской области".

"Принятый законопроект определяет общее количество предоставляемых квартир для детей-сирот в одном многоквартирном доме – не менее 1 квартиры и не более 25 процентов от общего количества квартир в доме", – рассказал председатель регионального парламента.

Также были внесены изменения в закон "О межбюджетных отношениях органов государственной власти и органов местного самоуправления в Воронежской области", которые конкретизируют распределение средств для образовательных организаций, ведущих инновационную деятельность и обеспечивающих высокое качество предоставляемых услуг. Так, школы и детсады, занимающие высокие места в рейтингах, будут получать от 50 тыс. до 1 млн рублей на развитие материально-технической базы.

"В Воронежской области предусматривается материальное стимулирование 50 школ и 30 детских садов, занимающих рейтинговые места. Особенность в том, что рейтинг проводится не только по позициям качества, но и по соотношению динамики развития организации. То есть если организация показывает лучшую динамику по отношению к собственным результатам прошлых лет, она может занять высокое место в рейтинге. Предполагается, что материальное поощрение будет составлять от 50 тыс. рублей до 1 млн рублей в зависимости от места в рейтинге", – пояснил Владимир Нетесов, добавив, что еще одно направление – поддержка непосредственно региональных инновационных площадок, которые отбираются в соответствии с региональной нормативной базой.

Кроме того, депутаты приняли закон, касающийся оказания населению Воронежской области бесплатной юридической помощи. В частности, данными полномочиями по оказанию бесплатной юридической помощи в части предоставления коммунальных услуг наделили департамент ЖКХ и энергетики региона.