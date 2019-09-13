Валерий Гергиев выступит со Всемирным оркестром мира в Санкт-Петербурге и Москве

Москва, 13 сентября. Валерий Гергиев 5 и 6 октября проведет два концерта со Всемирным оркестром мира – в Санкт-Петербурге на сцене Концертного зала Мариинского театра (5 октября в 16:00) и в Москве на сцене концертного зала "Зарядье" (6 октября в 19:00). В программе: Симфония №6 ("Пасторальная") Людвига ван Бетховена и Симфония №9 Франца Шуберта.

Уникальный коллектив, в состав которого входят ведущие музыканты из более чем 40 стран, был основан в 1995 году прославленным дирижером сэром Георгом Шолти, для того чтобы продемонстрировать силу музыки – "универсального языка, который пересекает все границы и объединяет людей". В 1997 году оркестр возглавил Валерий Гергиев.

В России Всемирный оркестр мира впервые побывал в 2003 году, дав концерт в Санкт-Петербурге, по случаю празднования 300-летия со дня основания города, и в Москве, в рамках Московского Пасхального фестиваля. В 2005 году коллектив под руководством Валерия Гергиева осуществил свой первый гастрольный тур, приуроченный к 60-летию окончания Второй мировой войны. В ходе гастролей музыканты выступили в Запретном городе Пекина, в Роттердаме, Брюсселе, Берлине, Будапеште, Иерусалиме, Кракове и Стокгольме. В 2010 году оркестр отпраздновал свое 15-летие двумя концертами – на традиционных променадных концертах BBC Proms и на Зальцбургском фестивале. В июле 2014 года оркестр вновь выступил на BBC Proms на вечере, посвященном 100-летию с начала Первой мировой войны. Записи этого и нескольких других концертов выпущены на лейблах Decca / Philips, Cmajor и Arthaus.

В 2010 году Всемирный оркестр мира первым из крупных музыкальных коллективов был удостоен звания "Артист ЮНЕСКО за мир". Валерий Гергиев был удостоен этого звания в 2003 году.

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