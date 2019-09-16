Москва, 16 сентября. В Доме экономиста состоялся научный форум "Абалкинские чтения", организованный Вольным экономическим обществом России и Международным Союзом экономистов.

Эксперты Вольного экономического общества России обсудили успехи и болевые точки российско-китайских отношений. Несмотря на политическую заинтересованность друг в друге, практическое сотрудничество между странами по многим направлениям нередко отстает.

Модератор, вице-президент ВЭО России и научный руководитель Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Сорокин подчеркнул, что тема "Абалкинских чтений" была выбрана неслучайно. Она приурочена к 70-летию со дня образования Китайской Народной Республики, стратегического партнера России.

"Только ускоряя стыковку национальных стратегий развития двух стран, мы сможем сформировать взаимодополняемость и достичь общего развития и процветания", – процитировал профессор первую статью нового посола КНР в РФ Чжана Ханьхуэя в "Российской газете". Дмитрий Сорокин попросил коллег поделиться мнениями – как России выстраивать стратегию взаимодействия с Китаем?

Сергей Лузянин, директор Института Дальнего Востока РАН, отметил, что сейчас идет неформальный поиск оптимальных моделей отношений между Россией и Китаем, и высказал мнение, что российская стратегия должна исходить из насыщения военно-стратегической повестки.

"Происходит углубление военно-стратегической повестки двух стран, в ближайшее время будет заключено новое российско-китайское военное соглашение вместо соглашения 2003 года. Китай сознает, что находится на пороге гонки ядерных вооружений в Азии, в связи с этим российско-китайская кооперация приобретает дополнительное значение", – рассказал Сергей Лузянин.

Профессор также обратил внимание на то, что ситуация с российско-китайской торговлей носит противоречивый характер. С одной стороны, по итогам 2018 года товарооборот России и Китая впервые в истории превысил целевую планку в $100 млрд, совершив резкий скачок на 27% за счет повышения цен на энергоносители и увеличения российского экспорта минерального топлива и сырья. С другой стороны – мы наблюдаем сокращение российского машинно-технического экспорта в Китай до 1%. "Эта модель отражает асимметрию наших экономических потенциалов, и это объективная реальность", – подчеркнул Сергей Лузянин.

По мнению директора Института дальнего Востока РАН, ликвидировать экономическую дистанцию между Россией и Китаем невозможно, однако внутри российско-китайского тандема есть большой потенциал. Китай – ведущая экономическая держава мира, а Россия – великая стратегическая ядерная держава, и это дает реальное равенство.

Сергей Глазьев, вице-президент ВЭО России, советник президента РФ, рассказал об узких местах отношений России с Китаем, также выделив двустороннюю торговлю: "Хотя торговая структура стран дополняет друг друга, у нас с Китаем нет совместных предприятий, нет научно-технологической кооперации по созданию цепочек добавленной стоимости, почти нет совместных инвестиционных проектов".

Главное узкое место такого партнерства, по мнению академика, – это неспособность России инвестировать в совместные проекты: "По объему ВВП мы отстали от Китая в восемь раз, но самое важное – мы в 25 раз отстали по объему инвестиций. В России объем кредитов для реального сектора экономики сегодня в 100 раз меньше, чем был в СССР, а в Китае – в 30 раз больше. Одна из основных причин слабости нашего экономического партнерства – это неспособность России финансировать совместные инвестиционные проекты. Доля инвестиций в активах наших банков составляет менее 5%, а в Китае вся система управления настроена на рост инвестиций: государственный и частный бизнес получает неограниченный объем кредитования и материальных ресурсов для наращивания производства".

"Если мы и дальше будем держаться архаичных рекомендаций МВФ "жить без кредитов", мы обречены на периферийное существование между новым центром экономического роста на востоке – Китаем и старым на западе – Евросоюзом, с разрывом нашей экономики на их обслуживание. Чтобы совершить рывок, необходимо создание собственной системы опережающего роста, но без инвестиций это невозможно, а для инвестиции нужны кредиты, которых у нас нет", – подвел итог академик.

Сергей Калашников, член президиума ВЭО России, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации ФС РФ по экономической политике, согласился с коллегами, что в экономическом плане Россия – "младший брат" Китая, его "сырьевой придаток", тем не менее геополитическая ситуация толкает страны "во взаимные объятия".

"Мы заинтересованы друг в друге политически, вопрос – будет ли экономический результат? Китай не сильно нуждается в наших научно-технических разработках, потому что сегодня в лучшем случае мы можем подарить миру только идеи, – рассказал сенатор. – Надо воспользоваться сложившейся ситуацией, чтобы стать не просто младшим партнером, сырьевым придатком, а выстроить эффективное взаимодействие".

Сергей Луконин, заведующий сектором экономики и политики Китая ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, также поднял вопрос торговых отношений с Китаем.

"Санкции повлияли на российско-китайские отношения. Китайские компании не хотят с нами работать, вкладывать в нашу экономику, для них важнее рынок США и ЕС. США являются источником и финансов, и новых технологий. Россия же, к сожалению, не производит ничего, что могло бы заинтересовать Китай, либо производит в недостаточных количествах, даже наша сельскохозяйственная продукция не может удовлетворить спрос Китая", – рассказал ученый.

Сергей Луконин полагает, что, когда мы говорим о стратегии сотрудничества с Китаем, нужно понимать, какая стратегия развития у российской экономики: "Мы ничего не знаем о российской экономической стратегии, соответственно, и Китай не понимает, чего мы хотим, и не может предложить нам какие-то преференции. Только после того как у нас будет цель, мы сможем полноценно сотрудничать с Китаем".

Андрей Спартак, директор Всероссийского научно-исследовательского конъюнктурного института, поставил вопрос: зачем Китаю Россия?

"Понятно, мы сырьевой придаток. Римский клуб оказался не совсем прав, полагая, что наступит глобальный дефицит ресурсов. Его нет. Сейчас можно маневрировать. Россия, на мой взгляд, нужна Китаю со своим сильным бойцовским духом, и в этом плане тандем России и Китая достаточно прочный", – полагает ученый.

По мнению Андрея Спартака, наше сопряжение пока не работает, из достижений – только рамочное соглашение между Китаем и Евразийским экономическим союзом.

Ученый считает, что, выстраивая отношения с Китаем на практике, нам необходимо постепенно, не отказываясь от целей региональной интеграции, переходить к продвижению идей макрорегиональной интеграции в Евразии.

Подводя итог "Абалкинских чтений", Сергей Бодрунов отметил, что состоявшаяся дискуссия имеет большое значения для понимания – куда нам двигаться в отношениях с Китаем. Профессор высказал мнение, что причина ассиметрии в российско-китайской торговле – деиндустриализация, которая произошла в России, и отметил, что для того чтобы быть равными в российско-китайском партнерстве, "нужно работать над собой", над экономической стратегией страны.

Модератор: Дмитрий Сорокин, вице-президент ВЭО России, научный руководитель Финансового университета при Правительстве РФ, член-корреспондент РАН, профессор, д.э.н.

Основной доклад: Сергей Лузянин, директор Института Дальнего Востока РАН, д.и.н., профессор.

В дискуссии принимали участие:

Сергей Глазьев, вице-президент ВЭО России, советник президента Российской Федерации, академик РАН, академик РАЕН, д.э.н., профессор.

Чень Чжиган, генеральный директор Российско-китайского бизнес-парка.

Сергей Калашников, член президиума ВЭО России, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации по экономической политике, д.э.н., профессор.

Сергей Луконин, заведующий сектором экономики и политики Китая, сотрудник подразделения Центра азиатско-тихоокеанских исследований Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук, к.э.н.

Андрей Спартак, директор "Всероссийского научно-исследовательского конъюнктурного института", заведующий кафедрой международной торговли и внешней торговли РФ ВАВТ, заслуженный деятель науки, член-корреспондент РАН, профессор, д.э.н.

Сергей Санакоев, председатель правления Российско-Китайского Центра торгово-экономического сотрудничества, президент Российско-Китайского аналитического центра.

Юрий Тавровский, руководитель Аналитического центра "Русская мечта и китайская мечта" Изборского клуба.

Владимир Ремыга, ведущий научный сотрудник Центра исследований международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве РФ, д.э.н., профессор.

Александр Бузгалин, вице-президент ВЭО России, член президиума Международного Союза экономистов, директор Института социоэкономики "Московского финансово-юридического университета МФЮУ", заслуженный профессор МГУ имени М.В. Ломоносова, д.э.н.

Василий Богоявленский, член правления ВЭО России, заместитель директора Института проблем нефти и газа РАН, член-корреспондент РАН, д.т.н.

Георгий Клейнер, член президиума ВЭО России, заместитель научного руководителя, руководитель научного направления "Мезоэкономика, микроэкономика, корпоративная экономика" ЦЭМИ РАН, член-корреспондент РАН, академик РАЕН, д.э.н., профессор.

Максим Спасский, председатель "Дома Российско-Китайской дружбы".

Татьяна Уржумцева, директор центра изучения Китая и стран АТР Санкт-Петербургского государственного экономического университета, глава российского секретариата Российско-китайской ассоциации экономических университетов, член Мировой ассоциации китаистов.

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