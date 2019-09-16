Создание новых рабочих мест в селах обсудят участники форума "Сообщество"

Москва, 16 сентября. Вопрос занятости жителей сельских территорий — один из важнейших в повестке форума Общественной палаты РФ "Сообщество", который пройдет 26–27 сентября в наукограде Мичуринск. Тема форума — "Глубинная Россия. Возможности для развития малых городов и сельских территорий".

По словам заместителя председателя Комиссии ОП РФ по развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий Юлии Оглоблиной, в конце мая этого года в России принята госпрограмма по комплексному развитию сельских территорий, которая включает в себя перечень мероприятий, направленных на создание новых рабочих мест в селах.

"Вопрос о том, насколько эта программа будет способствовать созданию новых рабочих мест в селах, будет затронут на площадке форума. Потому как очевидно, что те села, где есть работа и достойная зарплата, развиваются", — пояснила Юлия Оглоблина.

Как добавила эксперт, в настоящее время Комиссия ОП РФ проводит опрос, касающийся реализации в селах несельскохозяйственных видов деятельности. Это необходимо для того, чтобы узнать, чем живут люди на селе, помимо работы в сельскохозяйственной отрасли.

"Стимулирование развития несельскохозяйственных видов деятельности позволит пополнять местный бюджет, который, в свою очередь, будет способствовать развитию инфраструктуры и даст селу возможность включиться в другие программы поддержки", — отметила член ОП РФ.

Регистрация на форум для участников и СМИ открыта по ссылке: форумсообщество.рф/мичуринск.

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