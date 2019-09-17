XXI Международный фестиваль "Новый Европейский Театр" состоится в России

Москва, 17 сентября. XXI Международный театральный фестиваль "Новый Европейский Театр" (NET) пройдет в России с 13 ноября по 16 декабря сразу в двух российских столицах — в Москве, где NET имеет постоянную прописку, и в рамках Театральной олимпиады-2019 и Года театра в России в Санкт-Петербурге. Генеральный партнер фестиваля — Фонд Михаила Прохорова.

Как всегда в его программе мировые премьеры, новые для российского зрителя имена и возможность увидеть и обсудить спектакли с создателями.

Начнется фестиваль в Москве 13 и 14 ноября сразу двумя постановками, которые в каком-то смысле являются двумя полюсами и нынешнего NETa и всего европейского театра: режиссер Питер Брук привозит в Россию спектакль Why? о творчестве и судьбе другого мэтра режиссуры Всеволода Мейерхольда, а известный болгарский артист, хореограф и провокатор Иво Димчев, акции которого проходят в Париже, Нью-Йорке, Вене и Сеуле — интерактивный перформанс "Селфи-концерт" (18+). Спектакль Брука поставлен в знаменитом парижском театре "Буф дю Нор", внутреннее пространство которого напоминает церковь, а для перформанса Димчева прекрасно подходят выставочные залы: соседство этих опусов наглядно демонстрирует, как театр постепенно превращается из храма искусства в пространство совриска.

После этого концептуального старта показы фестивальной программы переместятся в Санкт-Петербург, где пройдут в рамках Театральной олимпиады-2019: 22 и 23 ноября здесь будет сыгран уже объездивший лучшие фестивали мира спектакль "Репетиция. История(и) театра (I)" (18+) швейцарского режиссера Мило Рау. В основе постановки документальная история о жестоком убийстве, случившемся в одном из городов Бельгии. Шесть профессиональных и непрофессиональных исполнителей будут размышлять о том, как представить на сцене насилие и где та граница, за которой зритель не сможет спокойно сидеть в зрительном зале и наблюдать за происходящим. Фактически спектакль Рау это образец документального театра, который одновременно является радикальным психологическим экспериментом. Это провокативное действо будет сыграно в имперском здании Александринского театра.

Важнейшее событие фестиваля — мировая премьера датской театральной компании SIGNA, участвовавшей в таких крупных театральных форумах и локациях, как Theatertreffen, Wiener Festwochen, Salzburger Festspiele, Internationale Schillertage. Эта команда впервые работает в России и создает проект специально для NETa. Каждый проект SIGNA уникален. Его невозможно вывезти на гастроли, поскольку это не просто спектакль, а скорее созданные в трехмерном пространстве параллельные миры, в которых зритель, как правило, долго обживается, но которые, в конце концов, начинают восприниматься как самая что ни на есть подлинная реальность. Созданные специально для NET "Игрушки" (18+) начнутся 27 ноября и завершатся 14 декабря. Сайт-специфик спектакль пройдет в Музее стрит-арта на территории действующего завода слоистых пластиков. Со дня премьеры и до того момента, как проект закроется навсегда, сценарий будет развиваться и обрастать новыми смыслами, обогащаясь личным опытом перформеров.

Сигна и Артур Кестлер об идее проекта: "Состоятельная особа незадолго до смерти возвращается со свитой в Санкт-Петербург, родной город своей матери, некогда эмигрировавшей отсюда. Разочарованная тем, как мало она успела ощутить за время безбедной жизни, она стремится наверстать все перед смертью и создает целое королевство вокруг своего смертного ложа на заброшенной фабрике. Граждане этого суверенного государства — малообеспеченная молодежь, завербованная на улицах города. Днем и ночью они обязаны играть в "Конец игры", чтобы вызвать в воображении их королевы все, что ей не удалось прожить. Награда весьма щедрая: дома, бриллианты, Феррари. Но ставки гораздо выше, чем кто либо мог представить. Ошибка непростительна".

Российская премьера — новая постановка Бориса Юхананова "Пиноккио. Лес (6+)", "Пиноккио. Театр" (6+) будет представлена 21, 22, 23, 24 ноября. Этот большой проект, в котором задействована почти вся труппа, продолжает как процессуальную, так и "сказочную" линию Электротеатра, начавшуюся спектаклем "Синяя птица" (6+).

31 ноября и 1 декабря, в середине фестиваля, пройдет показ "Всемирной истории" (18+) в постановке Давида Эспиносы, одного из самых знаковых представителей театра объектов. Главные действующие лица его опуса — небольшие куклы, которых автор постепенно достает из чемодана, не без доли иронии рассказывая зрителям свою версию истории человечества.

И, наконец, важной частью программы NETa станут новые постановки двух режиссеров, чьи спектакли традиционно воспринимаются, как органичная часть феминистской повестки. Анхелика Лидделл 6 и 7 декабря представит спектакль "Ребро на столе: Мать" (18+) — личный рассказ о матери, перемежающийся яркими визуальными образами, навеянными испанским эпосом и библейскими сюжетами.

Анхелика Лидделл, режиссер: "Этот погребальный обряд (похороны матери) содержит в себе все плачи, которые в самом душераздирающем своем выражении становятся эпопеей о поисках скудных пашен моих предков. (…) Мертвая мать, став прахом, каждую ночь зовет меня уйти вместе с ней, — мама, я просто хотела создать пьесу, которую тебе приятно было бы посмотреть, — и руки, бедные руки, сшили саван, который я надену, когда встречу тебя на небесах".

Фестиваль закроется 12 декабря в Санкт-Петербурге и 15 и 16 декабря в Москве постановкой Кэти Митчелл Zauberland (18+). Для этого спектакля Бернар Фоккруль и Мартин Кримп создали 16 новых песен, которые дополняют цикл Шумана и Гейне "Любовь поэта". Несмотря на то, что спектакль отсылает нас к музыкальной практике XIX века, в его центре оказывается не прошлое европейской культуры, а болезненные проблемы современного западного общества. Главную роль исполнит американская оперная певица, лауреат "Грэмми" и многих других музыкальных премий Джулия Баллок.

Показы спектаклей состоятся на ведущих площадках страны — Театр Наций, Центр им. Мейерхольда, Театральный центр на Страстном, Электротеатр Станиславский, Александринский театр и Новая сцена, Театр им. В.Ф. Комиссаржевской, ММОМА и Музей стрит-арта.