Хор детского приюта "Отрада" исполнит в Германии духовную музыку

Москва, 18 сентября. Хор детского приюта "Отрада" при Свято-Никольском Черноостровском монастыре Калужской области выступит в Германии 20 и 22 сентября в рамках комплекса мероприятий "Дни российской духовной культуры в Германии", который реализуется Министерством культуры России во взаимодействии с МИД России и РПЦ. Данный комплекс включен в программу "Русские сезоны" в Германии.

Приют "Отрада" основан по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II при Свято-Никольском Черноостровском монастыре в 1994 году. В 2000 году в приюте начал существовать детский хор. Творческий коллектив "Отрада" успешно гастролирует по городам России и Европы и представляет Россию на многих международных мероприятиях. Хор принимал участие в зарубежных фестивалях и концертах, участницы хора выступали в Тель-Авиве, Горненском монастыре Израиля, монастыре Ормилии в Греции, в Ларнаке и Лимассоле на Кипре, в итальянских городах Бари, Лорето и Террачина, в испанском городе Сеговия, в Вене, Зальцбурге, Бонне, Дюссельдорфе, в Каннах, Салониках и Афинах. Участницы хора в дни православных праздников дают концерты в храмах, музеях, консерваториях, выступают в социальных и медицинских учреждениях.

В репертуаре коллектива произведения русской и зарубежной классики, духовная музыка и народные песни. В программе концерта в Германии: классические хоровые произведения, народные песни, композиции на слова великих русских поэтов, воспевающие красоту родных мест, литургические песнопения.

Хор был удостоен государственной премии фонда "Исполнительское искусство", получил звание лауреата I степени на VIII Международном фестивале православной музыки "Рождественская песнь", является лауреатом многих православных фестивалей.

Программа:

20 сентября 2019 года в 19:30 - Приход Святой и Животворящей Троицы, г. Дортмунд.

22 сентября 2019 года в 12:30 - Культурно-духовный центр Русской Православной Церкви, г. Гамбург.

Вход на концерт свободный.

Возрастная категория 0+.

Дополнительная информация доступна на официальном сайте.

Ссылки на онлайн-ресурсы проекта:

http://www.russianseasons.org − официальный сайт фестиваля

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