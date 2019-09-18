Двухсистемные "Ласточки" испытают инфраструктуру железных дорог Сибири

ТАСС, 18 сентября. Двухсистемный электропоезд "Ласточка" модификации ЭС1П №005 в пятивагонном исполнении отправился в пробную поездку в Сибирь. На протяжении текущей недели электропоезд, способный работать на участках железных дорог как с постоянным, так и с переменным током, будет испытывать готовность железнодорожной инфраструктуры к скоростным перевозкам в направлении от Новосибирска до Барнаула, Омска и Томска. Таким образом, уральская "Ласточка" протестирует возможность соединения четырех регионов Сибири скоростным железнодорожным транспортом. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе предприятия-изготовителя – завода "Уральские локомотивы".

"Все поездки будут проходить в сопровождении представителей РЖД и специалистов "Уральских локомотивов". В рамках подконтрольной эксплуатации будет отслеживаться работа электропоезда в условиях перспективного маршрута", - сказано в сообщении предприятия.

Двухсистемные электропоезда созданы на платформе поезда "Ласточка-Премиум" и оснащены всем необходимым для комфорта пассажиров: системой кондиционирования и обеззараживания воздуха, креслами с высоким уровнем комфорта (типа "бизнес"), санитарными блоками. В поездах предусмотрена возможность организации горячего питания, использования Wi-Fi, подзарядки ПК и смартфонов, учтены особенности передвижения людей с ограниченными возможностями. Посадка и высадка пассажиров может осуществляться как на высокие, так и на низкие платформы, в том числе и для маломобильных граждан.

Интегрированная в состав поезда микропроцессорная система управления и диагностики отечественного производства делает возможной компоновку поезда разной составности – от пяти до 12 вагонов. Двухсистемная "Ласточка", как и другие модификации электропоезда, может развивать скорость до 160 км/ч, работать в морском климате и при температуре от минус 40 до плюс 40 градусов.

В ближайшее время с завода отправятся еще два двухсистемника под номерами 006 и 007, которые сейчас проходят приемку Центра технического аудита РЖД. По предварительным данным, они будут курсировать на маршрутах Октябрьской железной дороги.

Всего до конца года на заводе планируют выпустить 12 двухсистемных электропоездов в пятивагонном исполнении, отметили на предприятии.

О предприятии

"Уральские локомотивы" (г. Верхняя Пышма, Свердловская область) специализируются на проектировании, производстве и техническом обслуживании подвижного состава нового поколения. Завод серийно выпускает грузовые магистральные электровозы постоянного тока "СИНАРА" (2ЭС6) с коллекторным тяговым приводом, грузовые магистральные электровозы постоянного тока "ГРАНИТ" (2ЭС10) с асинхронным тяговым приводом и скоростные электропоезда "Ласточка" различных модификаций, а также магистральный электровоз переменного тока серии 2ЭС7.

О "Ласточке"

Скоростные "Ласточки" различных модификаций курсируют уже в 20 регионах РФ: на маршрутах Московского центрального кольца (МЦК), Московской, Свердловской, Ленинградской, Ивановской, Курской, Орловской, Калининградской, Белгородской и Псковской областей, Республики Карелия, Пермского края и других регионов. Уральские электропоезда постоянно расширяют географию присутствия.