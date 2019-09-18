Предпремьерный показ комедии "Арахисовый сокол" пройдет на Comic Con Russia 2019

Москва, 18 сентября. На фестивале Comic Con Russia 2019 состоится специальный предпремьерный показ комедии "Арахисовый сокол" (The Peanut Butter Falcon) (12+). Это кино о дружбе, любви и большом путешествии, полном приключений и опасностей, с Шайей ЛаБафом и Дакотой Джонсон в главных ролях.
Мировая премьера "Арахисового сокола" прошла на фестивале South By Southwest в Остине, штат Техас. Фильм был удостоен приза зрительских симпатий и получил высокие оценки критиков, отметивших прекрасную игру актеров и воодушевляющий сюжет картины. Рейтинг картины на IMDB составляет 8.1, на сайте Rotten Tomatoes – 98%.
По сюжету картины главный герой, вылетев в окно, очутился в мире, где чего-то не хватало. Его новому другу Тайлеру — крупной суммы денег. Паре головорезов — головы друга. Молодой медсестре Элеонор — любви. А ему — путешествий на плоту, погонь, пылающих костров и немного арахисового масла.
Отзывы критиков о фильме "Арахисовый сокол":
"Прекрасная история об отношениях, любви и жажде жить по-настоящему".
– TheWrap
"Комедия, способная растопить любое сердце".
– MovieWeb
"Путешествие, которое хочется вспоминать".
– The Playlist
Премьера "Арахисового сокола" на Comic Con Russia пройдет за три недели до старта картины в российском прокате. В кинотеатрах фильм появится с 24 октября.
Comic Con Russia пройдет в Москве в шестой раз — с 3 по 6 октября в "Крокус Экспо", павильон №1. Одновременно с фестивалем состоится четырнадцатая ежегодная выставка интерактивных развлечений "ИгроМир".
Трейлер к фильму.
Comic Con Russia — масштабный фестиваль популярных фильмов, сериалов, комиксов, компьютерных и настольных игр, фантастики, аниме и манга.
Даты проведения: 3 октября — пресс-день, 4–6 октября — для посетителей.
Место проведения: Москва, "Крокус Экспо", 1 павильон, м. Мякинино.
Официальный сайт фестиваля: http://comicconrussia.ru/
Официальная группа фестиваля Comic Con Russia: https://vk.com/comicconrussia
ИгроМир — старейшая и крупнейшая в России международная выставка интерактивных развлечений: компьютерных игр, игр для консолей, мобильных телефонов, планшетов и других платформ.
Даты проведения: 3 октября — пресс-день, 4-6 октября — для посетителей.
Официальный сайт выставки: http://igromir-expo.ru/
Место проведения: Москва, "Крокус Экспо", 1 павильон, м. "Мякинино".
Официальная группа выставки "ИгроМир": http://vk.com/igromir
Платиновый спонсор мероприятия: Красный Октябрь.
Золотой спонсор мероприятия: компания МТС.
Серебряный спонсор мероприятия: компания Samsung.
Контакты пресс-службы выставок:
press@igromir-expo.ru
Зара Гузеева
Моб. тел. +7(916)6675993