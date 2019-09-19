"Газпром трансгаз Екатеринбург" завершил закачку природного газа в ПХГ "Совхозное"

ТАСС, 19 сентября. ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" (ГТЕ) завершило закачку природного газа в подземное хранилище газа (ПХГ) "Совхозное" (Оренбургская область). Работа по заполнению хранилища началась в апреле этого года и закончилась на минувшей неделе, сообщили в четверг в службе по связям с общественностью и СМИ ГТЕ.

Как сообщили в производственно-диспетчерской службе ГТЕ, в нынешнем году в ПХГ "Совхозное" было закачано 3,866 млрд куб. м природного газа. В процессе загрузки было задействовано семь компрессорных станций предприятия.

В минувшем сезоне, в ходе подготовки к зимнему периоду 2018-2019 годов, в ПХГ "Совхозное" было закачано 4,256 млрд куб. м природного газа. Отбор голубого топлива составил 3,817 млрд кубов.

ПХГ "Совхозное" расположено в 100 км севернее Оренбурга. Его запасы используются зимой (в период пиковых нагрузок) для снабжения потребителей Оренбургской и Челябинской областей, в том числе таких крупных, как Ириклинская ГРЭС и Магнитогорский металлургический комбинат.

В службе напомнили, что крупные поставки топлива из хранилища потребителям ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" начались в ноябре 2016 года. Это стало возможным после завершения подготовки магистрального газопровода "Домбаровка – Оренбург" к реверсу: перекачке газа в восточном от Оренбурга направлении до газопровода "Бухара – Урал" и далее на север. Такая транспортная схема в период максимального отбора позволяет снизить нагрузку на газопровод "Уренгой – Челябинск – Петровск" и оптимизировать работу компрессорных станций ряда филиалов "Газпром трансгаз Екатеринбург", расположенных в Оренбуржье и на Южном Урале.