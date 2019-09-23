Жители Москвы смогут обменять пластик и стекло на билет на концерт

Москва, 23 сентября. В Москве с 31 августа по 24 сентября проходит акция столичного Департамента природопользования "Искусство ради экологии". Все желающие меняют бумагу, стекло, пластик или алюминий на посещение лучших культурных событий столицы. По экобилету можно попасть на концерты Eros Ramazzotti, Дианы Арбениной, группы "Ночные Снайперы", певицы Славы и других артистов.

Переработка и повторное использование отходов – самые эффективные способы уменьшения негативного влияния на окружающую среду и сохранения природных ресурсов. Aкция "Искусство ради экологии" направлена на информирование москвичей о возможностях раздельного сбора, которые уже существуют в столице. Участники мероприятия могут сдать отходы в один из 10 пунктов приема, расположенные в Останкинском и Алексеевском районах, а также в районах Марфино, Богородское, Отрадное, Свиблово, Лианозово и Сокольники. Генеральным партнером акции выступает ООО "Хартия" – профессиональный оператор по обращению с отходами, обладающий всеми необходимыми мощностями и инфраструктурой для сбора, транспортировки и глубокой сортировки отходов более 2 млн москвичей. Специально для проведения акции компания предоставила оборудованные павильоны для раздельного сбора отходов.

Сортировка отходов предотвращает загрязнение полезных фракций – металла, бумаги, пластика и стекла – органикой и следами пищи. Это в разы повышает возможности последующей переработки. Однако сдача раздельно собранных отходов на пункты приема – только начало полного цикла жизни бытовых отходов. На специализированном транспорте, предназначенным для вывоза отходов с пунктов приема, отходы отправляются на сортировочный комплекс, где проходят обязательную досортировку. Сотрудники комплекса вручную отбирают годные для дальнейшей переработки фракции, которые движутся по предприятию на механических лентах. Мощный пресс с усилием 50 т на квадратный метр превращает отсортированные отходы в брикеты, которые складируются, а в дальнейшем передаются на предприятия по переработке отходов. Из пластиковых бутылок производят одежду и строительные материалы, из макулатуры – новые коробки и блокноты, стекло может стать утеплителем, а цикл переработки алюминиевой банки практически не ограничен.

"Безусловно, наличие пунктов для раздельного сбора отходов повышает процент производства вторсырья, однако даже самая полная инфраструктура не раскроется по-настоящему без вовлечения жителей. Именно поэтому важным направлением работы ООО "Хартия" является популяризация современных моделей обращения с отходами", – прокомментировала начальник отдела развития ООО "Хартия" Анна Фролова.

Об акции

Организатор акции — Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. В этом году она проходит при поддержке городского проекта "Активный гражданин". Коммуникационный партнер акции — Бюро №1.

Подробную информацию об акции и правилах сортировки бытовых отходов ищите на сайте мероприятия.

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