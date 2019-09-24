Жюри конкурса "СМИротворец-Волга" проголосует за лучшие работы ПФО

Москва, 24 сентября. Экспертный совет рассмотрел 948 работ из 258 СМИ. В шорт-лист окружного этапа конкурса вошла 101 работа из 54 СМИ.

В состав жюри окружного этапа конкурса "СМИротворец-Волга" вошли председатель Ассамблеи народов Удмуртии Владимир Байметов, руководитель удмуртского отделения Гильдии Константин Ижболдин, глава отделения Гильдии в Новосибирской области Юрий Слуянов, руководитель краснодарского отделения Марина Попович, глава отделения Гильдии в Москве Пётр Егоршев и президент Гильдии Маргарита Лянге. Председатель жюри ― министр национальной политики Удмуртской республики Лариса Буранова.

Голосование заканчивается завтра, 25 сентября. Имена победителей приволжского этапа конкурса "СМИротворец-2019" назовут 17 октября в Ижевске.

В рамках торжественных мероприятий запланированы круглые столы по вопросам сохранения миноритарных языков и освещению межнациональных вопросов в сельских СМИ. В Доме дружбы народов Удмуртской Республики состоится презентация Школы межэтнической журналистики и практикум от Маргариты Лянге. Удмуртская государственная национальная гимназия им. К. Герда представит проект "Билингва", специально для журналистов специалисты проведут экскурсию по учреждению и встречу с преподавателями и учащимися.

В экскурсионную программу так же вошло посещение знаменитого села Бураново Малопургинского района и встреча с участницами коллектива "Бабушки из Бураново", знакомство с центром удмуртской культуры в деревне Карамас-Пельга и экспонатами Сарапульского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника.

Приём работ на конкурс "СМИротворец-2019" продолжается. По Южному федеральному округу он завершается 25 сентября. Остальные регионы могут прислать конкурсные работы до 1 октября 2019 года.

К участию в творческом состязании приглашаются журналисты федеральных, региональных и национально-культурных СМИ и локальных изданий (в том числе этнических) в шести номинациях: "Телевидение", "Радио", "Пресса", "Интернет", "Детские и молодежные СМИ", "Родные языки", а также специальная номинация для студентов профильных факультетов вузов ― "Поколение мультимедиа". Здесь свои первые публикации на межэтнические и межнациональные темы могут заявить молодые блогеры.

Рассказать о проблемах и поделиться положительными примерами развития языковой культуры организаторы предлагают в номинации "Родные языки". В Международный год языков коренных народов, объявленный Генеральной ассамблеей ООН, и в Год языков коренных народов России данная номинация становится особенно актуальной.

В 2019 году конкурс "СМИротворец" проводится Федеральным агентством по делам национальностей по инициативе Гильдии межэтнической журналистики и при поддержке Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ. Конкурс включен в Государственную программу Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики". Информационные партнёры конкурса ― ТАСС, "Российская газета", Национальная ассоциация телерадиовещателей.

Возрастная категория 0+.

Информация о порядке предоставления работ находится в Положении.

Материалы следует направлять на эл. адрес konkurs@nazaccent.ru или по почтовому адресу: 125009, Москва, Тверская улица, д. 7, а/я 92, Гильдия межэтнической журналистики, "СМИротворец-2019".

Пресс-служба конкурса "СМИротворец",

тел. +7(903)103-91-70, +7(495)978-02-89,

Анжелика Засядько, pressa@nazaccent.ru