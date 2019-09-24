Опубликован шорт-лист окружного этапа конкурса "СМИротворец-Волга"

Москва, 24 сентября. В шорт-лист окружного конкурса "СМИротворец-Волга" вошли 101 работа из 54 приволжских СМИ. Теперь из них жюри предстоит выбрать самые актуальные и профессиональные работы о межнациональных и этноконфессиональных отношениях. Голосование завершится завтра, 25 сентября 2019 года. Финальные мероприятия окружного этапа состоятся в Ижевске 17 октября 2019 года.

Номинация "Пресса"

— Газета "Аргументы и факты – Самара", г. Самара.

— Газета "Вятский край", г. Киров.

— Газета "Звезда", г. Пермь

— Газета "Красное знамя", г. Нефтекамск.

— Газета "Марийская правда", г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл.

— Газета "Пригородные вести", с. Завьялово, Удмуртская Республика.

— Газета "Республика Башкортостан", г. Уфа, Республика Башкортостан.

— "Самарская газета", г. Самара.

— Газета "Стерлитамакский рабочий", г. Стерлитамак, Республика Башкортостан.

— Журнал "Сююмбике", г. Казань, Республика Татарстан.

— Журнал "Татарстан", г. Казань, Республика Татарстан.

— Газета "Удмурт дунне", г. Ижевск, Удмуртская Республика.

— Газета "Эрзянь правда", г. Саранск, Республика Мордовия.

Номинация "Интернет"

— Сетевое издание 59.ru, г. Пермь.

— Сетевое издание 63.ru, г. Самара.

— Сайт Proufu.ru, г. Уфа, Республика Башкортостан.

— Сетевое издание Sntat.ru ("События"), г. Казань, Республика Татарстан.

— Информационный портал Ulpravda.ru, г. Ульяновск.

— ИА "Башинформ", г. Уфа, Республика Башкортостан.

— Электронная газета "Бизнес Online" (Business-gazeta.ru), г. Казань, Республика Татарстан.

— ИА "Версия Саратов", г. Саратов.

— Новостной портал "Пенза-Взгляд", г. Пенза.

— ИА СарБК (СаратовБизнесКонсалтинг), г. Саратов.

— ИА "Сусанин", г. Ижевск, Удмуртская Республика.

— Интернет-газета "Текст", г. Пермь.

— Сайт Центра марийской культуры, mari-centr.ru, г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл.

Номинация "Радио"

— Радиостанция "Болгар радиосы" (ТРК "Новый век"), г. Казань, Республика Татарстан.

— Радиопрограмма "Вайгель" ("Голос"), г. Саранск, Республика Мордовия.

— ГТРК "Марий Эл", г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл.

— ГТРК "Мордовия", г. Саранск, Республика Мордовия.

— Национальная телерадиокомпания Чувашии, Чебоксары, Чувашская Республика.

— Радиоканал "Нократ дулкыннары" ("Вятские волны"), г. Мамадыш, Республика Татарстан.

— ГТРК "Пермь", г. Пермь.

— ТРК "Удмуртия", г. Ижевск, Удмуртская Республика.

— ГТРК "Чувашия", г. Чебоксары, Чувашская Республика.

Номинация "Телевидение"

— Телерадиокомпания "Биектау ТВ", г. Казань, Республика Татарстан.

— Телеканал "Богородск ТВ", г. Богородск Нижегородской области.

— Телеканал "ВЕТТА 24", г. Пермь.

— ГТРК "Мордовия", г. Саранск, Республика Мордовия.

— Народное телевидение Мордовии, г. Саранск, Республика Мордовия.

— "Нижнекамскинформ" (филиал АО "Татмедиа"), г. Нижнекамск, Республика Татарстан.

— ГТРК "Нижний Новгород", г. Нижний Новгород.

— Телеканал "Самара-ГИС", г. Самара.

— ТРК "Удмуртия", г. Ижевск, Удмуртская Республика.

Номинация "Родные языки"

— Сетевое издание 59.ru, г. Пермь.

— Газета "Аргументы и факты – Пермь", г. Пермь.

— ГТРК "Башкортостан", г. Уфа, Республика Башкортостан.

— Газета "Вечерняя Уфа", г. Уфа, Республика Башкортостан.

— Народное телевидение Мордовии (НТМ), г. Саранск, Республика Мордовия.

— Газета "Новый путь", с. Дебесы, Удмуртская Республика.

— Интернет-газета "Реальное время", г. Казань, Республика Татарстан.

— Сетевое издание "События", г. Казань, Республика Татарстан.

— Радио "Спутник FM" (ТРК "Башкортостан"), г. Уфа, Республика Башкортостан.

— ИА "Удмуртия", г. Ижевск, Удмуртская Республика.

В двухдневную программу приволжского конкурса вошли круглые столы по вопросам сохранения миноритарных языков и освещению межнациональных вопросов в сельских СМИ. В Доме дружбы народов Удмуртской Республики состоится презентация Школы межэтнической журналистики и практикум от Маргариты Лянге. Удмуртская государственная национальная гимназия им. К. Герда представит проект "Билингва", специально для журналистов специалисты проведут экскурсию по учреждению и встречу с преподавателями и учащимися. Также экскурсионную программу приготовили жители знаменитого села Бураново Малопургинского района, здесь пройдёт встреча с участницами коллектива "Бабушки из Бураново", знакомство с центром удмуртской культуры в деревне Карамас-Пельга и экспонатами Сарапульского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника.

Напоминаем, что приём работ на конкурс уже закончился в двух федеральных округах ― Дальневосточном и Приволжском. У журналистов Южного федерального округа осталось чуть больше недели, чтобы заявиться на конкурс, здесь приём работ заканчивается 25 сентября 2019 года. Остальные регионы могут сделать это до 1 октября 2019 года.

Возрастная категория 0+.

В 2019 году конкурс "СМИротворец" проводится Федеральным агентством по делам национальностей по инициативе Гильдии межэтнической журналистики и при поддержке Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ. Конкурс включен в Государственную программу Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики". Информационные партнёры конкурса ― ТАСС, "Российская газета", Национальная ассоциация телерадиовещателей.

Информация о порядке предоставления работ находится в Положении.

Материалы следует направлять на эл. адрес konkurs@nazaccent.ru или по почтовому адресу: 125009, Москва, Тверская улица, д. 7, а/я 92, Гильдия межэтнической журналистики, "СМИротворец-2019".

Пресс-служба конкурса "СМИротворец",

тел. +7(903)103-91-70, +7(495)978-02-89,

Анжелика Засядько, pressa@nazaccent.ru